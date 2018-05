La promesa del golpista

Para no pillarse los dedos ni la lengua bífida, Quim Torra sólo le ha prometido lealtad a los ciudadanos de Cataluña y al Parlament. A los demás que nos parta un rayo porque el árbol que nos cobija se ha quedado sin ramas. La fórmula que ha elegido el presidente de la Generalitat no exige lealtad a la Constitución ni al jefe del Estado porque él va por libre hasta que el Gobierno de la nación no le pida cuentas al separatista y xenófobo. Le nombró Puigdemont, valiéndose de su mando a distancia y de la pusilanimidad de casi todos. El que fuera el comillas 'trueno de Vallecas' se ha ido a otros barrios, no más suyos ni de nosotros, pero sí más acordes con su nueva posición. El llamado «malestar social» fue su principal arma, pero él ha dejado de ser uno de los suyos.

Ahora Pablo Iglesias tendrá que defenderse de sus partidarios y de él mismo. El epitafio más triste es el que escribió George Sanders: «Ahí os dejo, en esa pocilga». No son formas de despedirse porque el mundo no es exactamente una pocilga, palabra que el diccionario define como lugar hediondo y asqueroso, sino un sitio muy mejorable. Pablo Alborán contribuye a su mejora, pero gente como Quim Torra se opone. Escuchar a un furibundo separatista, xenófobo y supremacista, depende de nosotros, ya que siempre podemos taparnos los oídos, pero que no sirve para nada, porque los que quieren irse cada vez gritan más. El barrizal catalán, que dice mi dilecto Juan Manuel de Prada, no basta para elegir la sordera, que sería lo más cómodo, pero cada día gritan más esos malditos. Prometen lealtad a los ciudadanos de Cataluña y al Parlament pero no a los que vivimos en otros lugares, que también somos España. Por ahora.