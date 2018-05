Postureo o contorsión El PNV ha conseguido hasta ahora ocultar las cartas que tiene, o mejor dicho la que le falta Aitor Esteban en el Congreso. / EFE IÑAKI EZKERRA Lunes, 28 mayo 2018, 01:04

Uno se resistía a usar ese nuevo palabro -'postureo'- pero debe reconocer que sintoniza perfectamente con esta época, y que incluso su propia naturaleza híbrida -entre la 'postura', que apela a lo físico y la 'impostura', que apela a lo ético- es un hallazgo expresivo. Uno sigue la comedia de enredo nacional que se ha escenificado en dos actos, entre la aprobación de los Presupuestos Generales y la sentencia del 'caso Gürtel', ese paso de la estabilidad al abismo, ese salto de la paz a la guerra, ese inesperado contraste del frío al calor, y trata de valorar el talento interpretativo de nuestros políticos. Todos ellos hacen como que les pilla de nuevas lo que estaba más que cantado: una sentencia que por leve que fuera comprometería al partido del Gobierno. Aquí la única sorpresa ha estado en que los dos hechos se han producido de manera seguida, en sesión continua, sin tiempo casi para dejarles reaccionar y para reponerse de los esfuerzos, o de los sustos. Es esa rápida sucesión de situaciones, de escenas y de escenarios la que pone en evidencia, no ya la afición de nuestros partidos al postureo, sino al puro contorsionismo.

El partido que ha sabido reaccionar con más profesionalidad y posturear con más tablas ha sido, sin duda, el PNV. En vez de ponerse a hacer teatrales aspavientos que no se cree nadie, como Pedro Sánchez o Albert Rivera, Aitor Esteban se limitó a darse tiempo con aquello de que «tenemos que hablar para ver si lo que el PSOE pretende es ganar algo de protagonismo o si va más lejos». El PNV ha conseguido hasta ahora ocultar las cartas que tiene, o mejor dicho la que le falta. La carta que le falta es que no desea el adelanto de unas elecciones generales que le puedan dar el triunfo a Ciudadanos, el partido que se ha mostrado abiertamente en contra de todas sus negociaciones y cambalaches económicos con el Ejecutivo popular. Ésa es una de las razones principales por las que ha apoyado a Rajoy en sus Cuentas, y por las que no resulta nada disparatada la posibilidad de que se vea obligado a apoyarle de nuevo en el contexto de la moción de censura socialista.

Los peores actores en esta obra han sido Sánchez y Rivera. Al primero le ha salido lo que llevaba dentro y lo que le salió durante los nueve meses en los que estuvimos sin gobierno. Le ha salido el 'no es no' que se le notaba en la cara mientras no tenía otro remedio que apoyar el 155. Le han salido los guiños al independentismo catalán que provocaron el golpe de la Gestora. Le ha salido su sueño populista, o sea 'Sanchemos'. Al segundo, le ha salido un órdago del que tendrá que retractarse porque aún no es su momento. La verdad es que sería mucho más sencillo y más honesto en su caso explicar al electorado que no se ha hecho un esfuerzo tan enorme por la estabilidad para tener que echarlo ahora por la borda con el único fin de posar en una falsa foto.