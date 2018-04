Política sí, ley también El conflicto catalán precisa diálogo como reclama Puigdemont, sí. Pero antes un respeto escrupuloso de la legalidad ALBERTO AYALA Sábado, 7 abril 2018, 01:05

Carles Puigdemont, de nuevo en libertad desde ayer a mediodía, vive sin duda -al igual que el soberanismo catalán en su conjunto- las horas más gozosas desde que el 30 de octubre del año pasado, hace ya más de cinco meses, huyó a Bélgica para sustraerse a la acción de la Justicia española.

Veinticuatro horas después de que el Tribunal Regional del estado federado alemán de Schleswich Holstein rechazara su extradición a España para ser juzgado por un delito de rebelión, existía la lógica expectación por conocer cuál sería su mensaje a la salida de prisión. No hubo sorpresas. Por desgracia.

Puigdemont exigió como se esperaba la liberación inmediata de los siete exconsellers y de los 'jordis' -a quienes volvió a calificar de 'presos políticos'-, que se encuentran entre rejas por decisión del juez del Supremo Pablo Llarena. Y cargó contra la supuesta falta de calidad de la democracia española.

No olvidó piropear a esa Europa que acababa de excarcelarle. Y reclamó a las autoridades españolas 'diálogo' para que la gran demanda del secesionismo catalán -que se le reconozca la potestad de decidir en las urnas si se independiza o no de España- encuentre solución en la 'política' y 'no mediante la ley y el derecho penal'.

Parece lógico que el expresident pida la excarcelación de los políticos del 'procés' presos. Si ya era bastante discutible la aplicación extensiva de la prisión preventiva que ha hecho Llarena, todavía lo es más en las nuevas circunstancias.

Y es que, salvo que el Tribunal Europeo de la UE desautorice a la juez germana o España retire la petición de extradición, Puigdemont no parece que pueda ser juzgado por rebelión en nuestro país. Carecería, pues, de la mínima lógica que Llarena mantuviera la imputación contra los subordinados. Sería una decisión que difícilmente entendería la opinión pública española y seguro que menos aún la internacional.

Insiste el expresident en el diálogo y la política para solventar el problema catalán. Y tiene razón cuando reivindica ese camino. Lástima que ayer volviera a olvidar añadir a esas dos palabras una tercera: ley.

Si hoy tenemos casi dos docenas y media de políticos catalanes procesados no es porque en España se persigan las ideas, como reconoce la sentencia del tribunal de Schleswig Holstein. Sino simple y llanamente porque los líderes del 'procés' se han saltado la legalidad vigente a la torera de forma reiterada hasta aprobar una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que ningún Estado democrático toleraría a una de sus regiones, estados federados o países.

Sin olvidar otro dato fundamental que el soberanismo catalán ignora día tras día. Los tres partidos y coaliciones que defienden el llamado derecho a decidir obtuvieron la mayoría absoluta en el Parlament en las últimas elecciones autonómicas del 21 de diciembre, sí. Pero el porcentaje de ciudadabos que respaldó a Junts per Catalunya, ERC y la CUP se quedó en el 47%. El 53% restante no está por la independencia, aunque los 'comunes' sí defiendan que se consulte a los ciudadanos.

El independentismo debe responder de sus actos y respetar la ley. A partir de ahí diálogo a calzón quitado, sin duda, y generosidad con los eventuales condenados, como pidió el PSC. Por este orden.