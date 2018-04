Podemos exige al PNV que aclare si apoyará o no los Presupuestos Los dirigentes de Podemos Euskadi Cristina Macazaga y </p><p>Yahcov Ruiz, durante su comparecencia. La formación morada presentará el 21 de junio a sus principales líderes locales para las elecciones municipales de 2019 ANE ONTOSO Lunes, 16 abril 2018, 16:45

Podemos ha instado al PNV a aclarar ya si respaldará o no los Presupuestos Generales del Estado. Según el partido morado, después de que la semana pasada el Parlamento vasco rechazara por mayoría absoluta apoyar los Presupuestos del 0,25% para las personas pensionistas, «va siendo hora de que el PNV diga a la ciudadanía vasca si los va apoyar o no, o si al igual que en el Parlamento vasco va a votar con el Partido Popular».

En una comparecencia protagonizada por el secretario de Organización de Podemos, Yahcov Ruiz y la secretaria de Acción Institucional, Cristina Macazaga, han pedido a los jeltzales que especifiquen si van a sumarse a las enmiendas a la totalidad que ya han anunciado en el Congreso tanto Podemos como el PSOE o van a actuar «contra la soberanía vasca».

La formación de Pablo Iglesias ha aludido a la actuación de los nacionalistas en 2017. «Está a tiempo de no cometer el mismo error, la ciudadanía vasca quiere respuestas, ya», han insistido. Asimismo, han tachado los Presupuestos Generales de «antisociales, contra el mandato del Parlamento vasco, que no financian el pacto contra la violencia machista y la memoria histórica, que dejan a las personas desempleadas en una situación de abandono y que no resuelven los problemas de los vascos».

Calendario

Las críticas al PNV han marcado una rueda de prensa en la que los dirigentes de Podemos han presentado el calendario de elaboración de listas electorales de cara a las elecciones municipales del próximo año. El jueves se dará a conocer la relación definitiva de los municipios en los que se abrirá un proceso interno y a partir de entonces comenzará el periodo de presentación de candidaturas, recogida de avales y verificación de los requisitos necesarios.

Será el 31 de mayo cuando se publiquen las candidaturas definitivas y no será hasta el 21 de junio cuando se proclamen los resultados. «No se trata de elegir al más popular de la clase -han dicho-, si no a quienes mejor entiendan la enorme responsabilidad que tenemos para con nuestros vecinos«. En principio, este procedimiento de designación podría afectar a 25 municipios de Euskadi, entre los que figurarían las capitales vascas salvo San Sebastián, que tiene un proceso distinto.