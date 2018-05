Podemos descarta apoyar el texto soberanista de PNV y Bildu para el Preámbulo del nuevo Estatuto Lander Martínez, José Antonio Pastor y Alfonso Alonso, en el Parlamento vasco. / Igor Aizpuru Emitirá, como el PSE, un voto particular al entender que la propuesta nacionalista aleja cualquier opción de acuerdo transversal KOLDO DOMÍNGUEZ Viernes, 18 mayo 2018, 13:48

Elkarrekin Podemos se desmarca de PNV y EH Bildu y ha decidido no apoyar la propuesta de Preámbulo redactada por los nacionalistas para el nuevo Estatuto de autonomía que se está elaborando en el Parlamento vasco. Tras varios días de presiones y de valoraciones internas, la formación morada ha concluido que el texto presentado por los jeltzales –y apoyado por EH Bildu– no refleja los objetivos que debe perseguir el nuevo articulado y presenta una excesiva carga ideológica soberanista. Por lo tanto, aleja las opciones de que se genere un consenso lo más amplio y transversal en la ponencia abierta en la Cámara de Vitoria. Con este análisis en la mano, ha optado por decir 'no' al borrador de los jeltzales y dejar así a PNV y EH Bildu solos en la defensa del Preámbulo propuesto.

Según ha podido saber este periódico, los líderes de Elkarrekin Podemos se han puesto en contacto a lo largo de esta mañana con responsables de otros partidos para comunicarles su decisión. La formación morada ya había mostrado en un primer instante sus reticencias al texto llevado por el PNV a la ponencia. En la valoración que la pasada semana hicieron nada más ser representado el texto, ya adelantó que «con la estructura y el vocabulario», será «imposible» llegar a un acuerdo. Ese día ya advirtieron que veían que el texto iba más allá del ordenamiento jurídico vigente y que su «carga soberanista» era excesiva, mientras relegaba a un segundo plano los postulados que para Elkarrekin Podemos son esenciales: blindaje de los derechos sociales e igualdad entre hombres y mujeres.

En los últimos días, desde las filas de PNV y EH Bildu se había redoblado la presión sobre Elkarrekin Podemos para tratar de configurar una 'alianza' a tres que escenificara que una amplia mayoría de la Cámara respalda una diáfana propuesta soberanista. Tras las rotundas negativas de PSE y PP, los morados habían adquirido la condición de partido 'clave' para conocer el rumbo de la ponencia y las posibilidades de que finalice con un acuerto amplio. Maddalen Iriarte, portavoz de la coalición soberanista, expuso públicamente que los tres grupos tenían «importantes puntos en común» en materias como «el carácter nacional de Euskal Herria, los derechos sociales y el derecho a decidir». Sobre este último punto, Elkarrekin Podemos se ha mostrado siempre favorable pero aboga por sacarlo de la negociación del Estatuto.

Aclarada ya la postura del partido de Lander Martínez, queda por saber qué hará a partir de ahora el PNV. El próximo miércoles está convocada la próxima reunión de la ponencia de Autogobierno y estaba previsto que los jeltzales lleven su borrador definitivo y éste sea sometido a votación. Si finalmente mantiene este esquema, fuentes de Elkarrekin Podemos han confirmado a EL CORREO que emitirán un voto particular que recogerá sus planteamientos para el Preámbulo. Ese texto alternativo, al igual que el que previsiblemente llevará a la ponencia al PSE, será incorporado al borrador de PNV y EH Bildu, y posteriormente será entregado al grupo de expertos encargado de 'fusionar' todas las propuestas y redactar el articulado definitivo que volverá al Parlamento vasco para su votación definitiva.

Con la decisión tomada por Elkarrekin Podemos se evidencia la precariedad con la que arranca la fase de concreción de las bases del articulado que sustituirá al actual Estatuto de Gernika. Aunque de momento los partidos sólo han tratado el Preámbulo y el Título Preliminar, ya se ha visualizado que las posturas están muy alejadas. PP mantiene su análisis de que no es necesario reformar el articulado vigente y no va aportar ningún documento propuesta. El PSE, por su parte, ha advertido de que los planteamientos de PNV y EH Bildu para el Preámbulo se asemejan al 'plan Ibarretxe' por su apuesta, entre otras consideraciones, por el derecho de autodeterminación. Según los socialistas, esto situaría al nuevo articulado fuera de la legalidad y, por lo tanto, rebasaría la 'línea roja' marcada por la formación liderada por Idoia Mendia.

PNV y EH Bildu caminan de momento de la mano y, al menos en los primeros compases de esta fase, mantienen amplias coincidencias en sus planteamientos de tono soberanista. No obstante, los jeltzales han insistido en varias ocasiones que su prioridad es lograr un acuerdo más amplio, no sólo en el Preámbulo y el Título Preliminar, sino en el resultado final de la ponencia. Y para ello confiaba en contar con el apoyo de Elkarrekin Podemos. Sin embargo, la decisión de esta formación hecha pública hoy muestra que ese escenario se antoja cuanto menos complicado si los jeltzales no rebajan sus aspiraciones soberanistas. Si el PNV apostara por ese giro, según las fuentes consultadas, facilitaría no sólo el acercamiento de los morados, sino también del PSE, aunque correría el riesgo de perder el respaldo de EH Bildu.