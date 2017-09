PNV, PSE y Podemos aceptan como víctima a un ex preso de ETA Unai González fue condenado a seis años de cárcel por pertenecer a Jarrai. / EiTB La ponencia de memoria arranca la próxima semana con el testimonio de dos damnificados por ETA y un exrecluso de Jarrai LORENA GIL Martes, 19 septiembre 2017, 14:07

La ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento iniciará los trabajos el miércoles de la próxima semana con el testimonio de dos víctimas de ETA y un ex preso. Se da la circunstancia de que el foro, del que los partidos que se dan cita en el foro –todos salvo el PP–, acordaron dedicar sus primeros meses de andadura a debatir y buscar «amplios consensos» exclusivamente en torno a las víctimas, ya fueran de diferentes grupos terroristas y de abusos policiales para garantizarse un arranque tranquilo, y aparcar hasta el año que viene cuestiones más espinosas como la política penitenciaria y la situación de los presos. No obstante, en la que será su primera sesión, PNV, PSE y Elkarrekin Podemos han aceptado incluir en el apartado de víctimas a un ex preso de ETA, propuesto por EH Bildu.

Se trata de Unai González, condenado a seis años de cárcel por pertenecer a Jarrai, pena que cumplió en Teruel. Su suegra falleció en accidente de tráfico cuando a acudía a visitarlo a la cárcel. Su testimonio se incluyó en un programa de EiTB y participó en unas jornadas organizadas con Sare junto a víctimas de ETA como Sara Buesa y Rosa Rodero. La coalición abertzale ha propuesto la incorporación de su testimonio en el foro parlamentario por «sufrir la dispersión» y su experiencia se escuchará bajo la misma condición de víctima junto con la de los familiares de dos políticos asesinados por ETA. El miércoles de la próxima semana acudirán al Parlamento, además del propio Unai González, Rosa Lluch, hija de exministro socialista Ernest Lluch, muerto a manos de los terroristas en el año 2000, y Josu Elespe, hijo de Froilán Elespe. Este último, teniente de alcalde de Lasarte, fue asesinado por ETA en 2001.

A estos tres testimonios se sumarán en fechas posteriores el de otras nueve personas. De esos doce, tres serán a propuesta de cada uno de los cuatro partidos que forman parte de este grupo de trabajo. A finales del pasado mes de junio, cuando se anunció el calendario de trabajo de la ponencia, las formaciones revelaron que se escucharía el testimonio de seis víctimas de ETA, tres del GAL y otras tres de abusos policiales. Ahora, en la primera de sus sesiones se ha aceptado como damnificado a un ex preso.