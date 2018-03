Pensión permanente revisable Los partidos, incapaces de liderar el descontento social que se ha evidenciado estos días en la calle TONIA ETXARRI Lunes, 19 marzo 2018, 00:26

Dos clamores, dos, han coincidido en la calle estos días. Con tal intensidad y agitación que han conseguido desviar, por unas horas, el foco centrado en el monotema del bloqueo catalán. Pensionistas y padres de niños asesinados por psicópatas. Dos causas con diferentes complicidades políticas. La de los jubilados, apoyados sobre todo por los dos partidos de la izquierda que están compitiendo electoralmente por esa parcela de nueve millones y medio de votantes mayores de 65 años -feudo histórico del PP hasta ahora- que reclaman una pensión permanente revisable a un Gobierno que se va reponiendo de los azotes de la crisis pasada y que está aún sin Presupuestos.

Y la de los padres ‘coraje’ apoyados por el Ejecutivo del PP y recientemente por Ciudadanos, que miran a los ojos a los representantes de los partidos de izquierda tan defensores del garantismo penal aun en casos de incapacidad para la reinserción, para pedirles que no se derogue la prisión permanente revisable para casos de extrema gravedad.

El malestar que refleja, en los dos casos, la efervescencia en la calle va mucho más allá de una supuesta ‘operación despiste’ para desviar la atención sobre las últimas ocurrencias frívolas e ilegales de Puigdemont. Porque los socialistas y populistas, que tras las elecciones catalanas del 21-D quisieron trasladar sus campañas hacia otras causas después de haber pinchado sus expectativas, están desbordados. Queriendo aprovechar las protestas ciudadanas pero incapaces de liderarlas. Esta situación de contestación continua le está dando tanto vértigo al PNV que no se atreve a reconocer que le conviene pactar los Presupuestos con el PP (no quiere ni pensar cómo discurriría una negociación con un Gobierno alternativo presidido por Ciudadanos). Una situación de bloqueo institucional en la que Rajoy parece estar pisando arenas movedizas mientras no logre el apoyo suficiente para aprobar las Cuentas públicas.

Rodríguez Zapatero tuvo suerte. Su Gobierno fue el único que congeló las pensiones. En 2010. Pero las protestas no se desbordaron, aunque la crisis que no reconoció le acabó pasando factura al no poder agotar la legislatura. Pero las críticas por su congelación de las pensiones estuvieron tan encauzadas que ahora los socialistas que dirigen el nuevo PSOE no quieren ni acordarse de eso. Tanto es así que el propio Pedro Sánchez, diputado raso cuando su partido aprobó aquellos recortes, se ha hecho abanderado de la revalorización de las pensiones. Ahora que gobierna el PP. Todo vale para desalojar a la derecha aunque sea proponiendo parches a las peticiones legítimas de los pensionistas y compitiendo en ocurrencias con Podemos, consistentes en su mayoría en subir impuestos sin reparar en que el sistema no da más de sí y que necesita más grandes reformas que ocurrencias demagógicas.

El PSOE no ha salido bien parado del debate sobre la prisión permanente revisable. Los familiares de las víctimas, después de la decepción que sufrieron en el Congreso salieron ayer a manifestarse. Cargando contra el partido de Pedro Sánchez porque saben que el 73% de votantes socialistas están a favor de la prisión permanente revisable, según los últimos sondeos. Que Blanca Estrella Ruiz, cuya asociación ha ejercido de acusación popular en más de 500 juicios contra violadores, les diera, como socialista, donde más duele diciendo que su partido había ofendido a las víctimas, ha servido para que otros referentes de militancia que escapan al control orgánico de Pedro Sánchez hayan cuestionado la derogación de la pena. La presión en la calle y en el Parlamento está en ebullición. De la misma forma que al debatir sobre la prisión permanente revisable se ha insistido en que no se puede legislar a golpe de firmas (más de dos millones y medio recogidas) pero que están contempladas en nuestro ordenamiento jurídico y amparadas por la Constitución, con la movilización de los pensionistas surgen análogas reflexiones. La calle no puede legislar. Ni debe. Pero ayuda a presionar a los gobiernos de turno. En menos de un mes, mujeres, pensionistas y víctimas en la calle. Y los políticos, bloqueados. Incapaces de pactar y ensimismados con la lectura de encuestas. Si la gente llega a la conclusión de que los políticos no sirven para resolver sus problemas, el futuro electoral de nuestro país será imprevisible. El populismo, como catalizador del descontento, está esperando su oportunidad.