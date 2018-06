El PP, al PNV: «Pensamos que se podía confiar en vosotros. Nos equivocamos» 02:10 Rafael Hernando, en un momento de su intervención. / Efe El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha reprochado duramente a Pedro Sánchez: «Va a ser presidente con los antiguos amigos de ETA» AGENCIAS Viernes, 1 junio 2018, 12:07

La segunda sesión de la moción de censura contra Mariano Rajoy ha comenzado con una durísima intervención del portavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando. El dirigente del PP ha cargado contra todo y contra todos, incluido el PNV. «Pensamos que se podía confiar en vosotros. Nos equivocamos», ha dicho sobre el apoyo jeltzale a la moción impulsada por el PSOE.

No ha sido esta la única vez que se ha referido a Euskadi. Dentro de las cargas de profundidad del Hernando dirigidas a su principal diana, Pedro Sánchez, el dirigente popular ha acusado al socialista de aceptar el apoyo de los «viejos amigos de ETA» en referencia a Bildu: «Usted no está preparado para gobernar. Y si quiere gobernar, lo tendrá que hacer con los populistas de Podemos y con los que usted ha llamado 'golpistas' del PDeCat y ERC, pero lo que sin duda es una grave afrenta es que esté dispuesto a recibir los votos de Bildu. Hay que tener un cuajo muy grande. Con los viejos amigos de la ETA. Eso no lo habría hecho ni Rodríguez Zapatero», ha apuntado. Y no se ha quedado ahí en su diatriba. «Estamos aquí porque el señor Sánchez quiere ser presidente a cualquier precio, cueste lo que cueste. Hoy va a volver a intentar ir a La Moncloa por la puerta de atrás. ¡Qúe vergüenza!», ha continuado.

El líder de Ciudadanos también ha tenido su parte. «Usted, señor Rivera, ha contribuido a desestabilizar este Gobierno. Su deslealtad es la que va a hacer presidente a Sánchez», le ha dicho a Albert Rivera. «No hiperventile, señor Rivera, no haga aspavientos», ha afirmado ante los gestos de desaprobación del aludido.

El portavoz del grupo popular ha recibido una ovación en pie de toda la bancada de su partido al subrayar el orgullo de ser del Partido Popular y hacer una advertencia al líder socialista, Pedro Sánchez, y a los suyos: «No nos van a humillar ustedes, no lo van a conseguir».

Hernando también ha recalcado que está «muy orgulloso» de tener un presidente como Mariano Rajoy, que ha «reconstruido un país asolado» y ha puesto en valor que la España que deja el PP es «muy distinta» a la que dejaron los socialistas en 2011.