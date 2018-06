Pedro Sánchez, presidente del Gobierno

Pedro Sánchez ya es nuevo presidente del Gobierno tras el triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy. 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención ha sido el resultado de la votación. El político socialista arranca así una andadura cuya duración está por ver y que se antoja complicada. En realidad, el líder del PSOE ha hecho lo más fácil: llegar a La Moncloa. Otra cuestión será cómo se mantiene y gobierna con cierta tranquilidad.

El siguiente paso es de obligado cumplimiento. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, comunicará el resultado de la votación a Felipe VI, que hará oficial el nombramiento de Sánchez con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Todo este trámite se realiza con rapidez. Rajoy fue investido presidente por el Congreso el 30 octubre de 2016 y fue el 1 de noviembre cuando juró su cargo en La Zarzuela. Así que es probable que Sánchez acuda este mismo domingo a la cita con el Rey. Las incógnitas de ese encuentro tienen carácter simbólico: si el líder del PSOE jurará o prometerá el cargo, si pondrá la mano en la Biblia...

A partir de ahí, lo más factible es que Sánchez se tome unos días para anunciar las composición del Gobierno. ¿Quiénes lo formarán? El líder del PSOE solo ha dado una pista genérica: será paritario. Sobre nombres, nada. En mayo de 2016, cuando afrontaba la campaña de las generales de junio, presentó su 'Gobierno en la sombra'. Entre ellos estaban Patxi López y Rafael Bengoa. También Jordi Sevilla, Josep Borrell, Ángel Ubide... Pero no tienen por qué ser los que formen el futuro gabinete.

Quienes acepten la llamada de Sánchez tienen que ser conscientes de que su mandato puede ser breve. Porque el mayor reto al que se enfrenta el secretario general del PSOE es cómo gobernar con 84 diputados cuando la mayoría absoluta está en 176. Su equipo estará obligado a hacer auténticos malabarismos parlamentarios para lograr que los proyectos que envíe a la Cámara salgan adelante. Una cosa es construir un frente 'antiRajoy' y otra buscar los apoyos necesarios para que una ley sea aprobada por el Congreso.

Galería. Pedro Sánchez recibe un abrazo de Pablo iglesias al término de la sesión.

Los próximos meses no tienen por qué suponerle un problema a Sánchez. Al menos hasta después de verano. Los obstáculos llegarán en otoño, cuando comience de verdad la tramitación de los Presupuestos para el año que viene. Con los 137 diputados del PP en contra y posiblemente también los 32 de Ciudadanos, el PSOE tendrá que intentar sostenerse con los mismos grupos que han respaldado su investidura. ¿Tendrá Sánchez capacidad para contentar a todos? Durante su discurso de ayer, el nuevo jefe del Ejecutivo aseguró que cumplirá con los compromisos con Europa, que mira con lupa las Cuentas públicas. Se podría dar la paradoja de que Sánchez tuviese que trabajar con los Presupuestos de Rajoy no solo este año, también en 2019 al haber tenido que prorrogarlos por no encontrar apoyos para elaborar su propio proyecto. Eso sí, si lo logra se habrá apuntado el tanto de su mandato. Pensar en objetivos mayores –su anhelada reforma de la Constitución, por ejemplo– es ilusorio.

¿Elecciones en mayo?

Será en el arranque de 2019 cuando Sánchez empiece a notar de forma clara el desgaste de gobernar con 84 diputados y cuando la llamada a las urnas suene de nuevo con fuerza. La legislatura termina de forma oficial a mediados de 2020, pero casi nadie cree que el secretario general del PSOE sea capaz de aguantar en una situación tan precaria. La salida sería un adelanto electoral.

Pero tampoco es sencillo. El año que viene está plagado de convocatorias, lo que tampoco ayuda al consenso. En marzo hay comicios en Andalucía, y el entorno de Susana Díaz ya ha dejado claro que no le apetece demasiado que ambas citas coincidan. A finales de mayo hay elecciones municipales en toda España, autonómicas en varias comunidades, forales en Euskadi y europeas. Nunca se han hecho al mismo tiempo que unas generales. La tercera opción: elecciones en otoño de 2019. Sánchez habría aguantado más de un año en La Moncloa.