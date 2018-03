El PP pedirá en los ayuntamientos que no se cedan espacios municipales para 'ongi etorris' Protesta del PP en un homenaje a un expreso de ETA en Durango la semana pasada. El primer consistorio en el que se debatirá la propuesta será en Getxo, este miércoles LORENA GIL Lunes, 26 marzo 2018, 12:27

El PP llevará una iniciativa a todos los ayuntamientos de Bizkaia para evitar la cesión de espacios municipales para la celebración de homenajes a ex presos de ETA recién salidos de prisión, al tiempo que exigirá un «rechazo contundente» de este tipo de actos. El primer consistorio en el que se debatirá la propuesta será en Getxo, este miércoles.

Así lo ha anunciado esta mañana en rueda de prensa en Bilbao la presidenta de los populares vizcaínos, Raquel González. Esta propuesta se enmarca en la 'batalla' que lleva a cabo el partido para «acabar del todo» con los 'ongi etorris' a personas «que no se han arrepentido de lo que han hecho». «De lo contrario, no recibirían ningún homenaje». «Están orgullosos del daño y el dolor que han provocado», ha reprochado González.

La propuesta del PP de Bizkaia llega menos de una semana después de que dirigentes de la formación volvieran a plantarse ante los cientos de personas que recibieron a un ex preso en Durango y Ondarroa. Un paso que no ha descartado volver a dar, pese a que, ha advertido, «no siempre nos enteramos de dónde se producen». Ya antes, según ha recordado Raquel González, llevaron una proposición al Parlamento vasco para que los partidos se opusieran a estos homenajes -todos los grupos salvo EH Bildu llegaron a un acuerdo- y pidieron a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, que evite que la Ertzaintza conceda permisos para la celebración de 'ongi etorris' en la calle. «Estos actos son una humillación a las víctimas, que se merecen todo lo contrario. Son héroes que no se dejaron vencer por el dolor y el odio, y el PP peleará junto a ellas», ha apostillado González.