El portavoz del PDeCAT en el Senado, favorable a que Cataluña vuelva a la Conferencia de Presidentes

«Encontrar una salida»

No obstante, Cleries supedita este regreso a las mesas comunes a que haya encuentros bilaterales "al máximo nivel" y "encontrar una salida". "No empezar por sentarnos en todas las mesas porque eso sería decir que has renunciado a todo y nosotros no renunciamos a nada", reitera.

"La situación de Cataluña, con todos los respetos para todas las comunidades, no es la situación de las otras", recalca el senador, asegurando que ninguna otra autonomía se rige por un Estatut que no han votado los ciudadanos, en referencia al recorte de artículos que supuso la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010.