Patxi López aparece ya en las quinielas de futuros ministros La bancada socialista aplaude eufórica tras hacerse oficial la victoria de Pedro Sánchez en la moción de censura. / EFE El nuevo presidente del Gobierno podría tener preparado su equipo para «mediados de la semana» que viene PAULA DE LAS HERAS Madrid Sábado, 2 junio 2018, 01:05

Fue convertirse de forma oficial Pedro Sánchez en presidente del Gobierno y comenzar a surgir las primeras quinielas sobre futuros ministros. Todavía de manera incipiente, pero con algunos nombres sobre la mesa. Entre ellos, el de Patxi López. El exlehendakari ya formó parte del 'Gobierno en la sombra' que constituyó en mayo de 2016 el por aquel entonces líder de la oposición. A López se le adjudicó la cartera virtual de Administraciones Públicas, aunque su nombre incluso ha sonado para Interior.

A pesar de que el enfrentamiento que mantuvieron en las primarias del año pasado enfrió su relación, Sánchez acabó integrando al exlehendakari en su ejecutiva. A favor de López juega su veteranía y una experiencia política que puede ser vital en unos meses tan complejos como los que se avecinan.

En aquel Ejecutivo 'paralelo' que montó el ahora presidente hace dos años estaban otros dos vascos: Rafa Bengoa y Ángel Gabilondo. El que fuera consejero de Sanidad del Gobierno vasco optaba a ser el futuro ministro del ramo si Sánchez hubiese llegado entonces a La Moncloa. Ahora es más complicado. De reconocido prestigio internacional -fue asesor de Barack Obama-, ahora desarrolla un proyecto sanitario en Irlanda del Norte. Desde el PSOE ven difícil que quiera volver a España para un mandato de incierto recorrido. Gabilondo, por su parte, será el futuro candidato del partido a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Carmen Calvo y Narbona

También señaló entonces a Meritxell Batet, miembro de su anterior ejecutiva. Siempre se dice que en todo Gobierno tiene que haber una cuota catalana y una andaluza. En la primera, además de Batet y Nuria Parlon (ahora distanciada del partido por el apoyo al 155) aparecía Josep Borrell. En la segunda, el constitucionalista Gregorio Cámara, pero ahora todas las miradas apuntan a la exministra Carmen Calvo.

Díaz marca el camino: «La Constitución sigue vigente» La presidenta andaluza Susana Díaz, quien disputó a Pedro Sánchez el liderazgo del PSOE hace un año, se sumó ayer a la corriente de felicitaciones, pero no quiso dejar pasar la ocasión para mandar un mensaje y marcar el camino del futuro Gobierno, que ha salido adelante con el apoyo de los independentistas. «La Constitución sigue plenamente vigente a día de hoy», aseveró. Díaz se pronunció así en un escueto vídeo colgado en sus redes sociales, en el que felicita a su «compañero» por alcanzar la Presidencia y le ofrece «apoyo y lealtad».

En principio, en el partido asumen que ni la vicesecretaria general, Adriana Lastra, ni el secretario de Organización, José Luis Ábalos, entrarán en el Gobierno. Pero no es descartable que lo hagan la actual presidenta, la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, o la responsable de Seguridad Social, Magdalena Valerio. También suena Ander Gil, natural de Villasana de Mena y actual portavoz en el Senado.

En todo caso, la principal recomendación de quienes ya han vivido procesos similares es simple: que no se precipite. El consejo no será, en todo caso, fácil de seguir. Sánchez no estrena legislatura ni tiene cuatro años por delante. No en vano, ha tenido que asumir unos Presupuestos contra los que despotricó de manera enérgica. Está obligado a tomar las riendas del país, pues, con cierta premura. Pero veteranos del partido con larga experiencia en la Administración defienden que sería conveniente darse cinco o seis días antes de anunciar el nuevo Gobierno. Su mano derecha, José Luis Ábalos, corroboró ayer la idea y apuntó a que podría estar listo a «mediados de semana», a punto para la celebración de un Consejo de Ministros el viernes.

El líder del PSOE jurará su cargo ante el Rey hoy a las 11:00 horas. A continuación, tendrá que diseñar la estructura del Ejecutivo (cuántos ministerios, cuáles, con cuántas secretarías de Estado...). Una vez publicado el decreto, quizá a principios de semana, será el momento de los nombres. «Lo lógico es que eche mano de gente con experiencia, al menos, en los ministerios de Estado (Economía, Defensa, Interior, Justicia y Administración Territorial). Necesita que todo funcione desde el primer día», apunta un parlamentario que pasó por varios ministerios, tanto en la época de Felipe González como en la de José Luis Rodríguez Zapatero.

En el partido apuestan por un Gobierno que aúne a dirigentes con experiencia de gestión y savia nueva, gente de su núcleo duro y algún independiente. Más o menos lo que hizo en 2004 Zapatero: entregó Economía a Pedro Solbes y Defensa a José Bono, ambos con muchos trienios en política; Justicia y Administraciones Públicas fueron, en cambio, para Juan Fernando López Aguilar y Jordi Sevilla, dos de los componentes de su 'Nueva Vía'.