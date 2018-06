La patronal vizcaína cree que el PP «castiga» a la sociedad al enmendar partidas por valor de 35 millones de los Presupuestos «No entedemos esas modificaciones. Lo que contenían esos presupuestos no era un regalo, y tenemos que denunciarlo», sostiene el presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño ELCORREO.COM Martes, 12 junio 2018, 12:49

El presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, se ha mostrado sorprendido por la retirada del Presupuesto General del Estado (PGE), por parte del PP, de tres partidas de 35 millones de euros destinados a Euskadi. «Para nosotros es sorprendente. Al final la que recibe el castigo es la sociedad, y no los partidos. Por eso no entendemos esas modificaciones y es criticable, porque no lo aceptamos. Lo que contenían esos presupuestos no era un regalo, y tenemos que denunciarlo», ha asegurado.

Por otro lado, el presidente de Cebek ha afirmado que el nuevo Gobierno de España «seguramente tendrá que hacer algo», porque, en su opinión, «son dos años los que tiene para hacer algo y tendrá que vender cuando se acabe el tiempo», aunque ha augurado que «seguramente no tendrá ni tiempo ni mucha ayuda para hacer un gran cambio, por lo menos en las reformas laboral y tributaria».

«Algo harán, y quizás no sea malo, porque, en la reforma laboral, por ejemplo, hay algunas cosas que no quedaron muy claras. Nosotros aceptaremos si hacen pequeñas modificaciones, o si hacen otra reforma laboral, como aceptamos la anterior. Pero no tienen mucho tiempo, ni mucha ayuda, porque ya estamos viendo desde el primer momento a la gente de Podemos meter caña y no dar tregua», ha manifestado.

«A más OPE's, menos emprendedores»

Garcinuño ha afirmado, por otro lado, que las ofertas públicas de empleo (OPE) de Osakidetza y Educación eran «necesarias», ya que han transcurrido «muchos años sin OPEs», aunque ha advertido de que, «cuantas más OPEs convoquemos, menos emprendedores e innovadores vamos a tener». Y ha recordado que, durante la crisis, Euskadi ha perdido en torno a 12.000 empresas, mientras que en los últimos años se han creado 400. Así, ha lamentado que «faltan muchos años» para volver a tener el mismo número de empresas que había antes del comienzo de la crisis.

En este sentido, ha señalado que, «las 96.000 personas que están apuntadas a estas pruebas», en referencia a la OPE de Osakidetza, «quizás no están pensando en poner en marcha una empresa o en completar su formación en un empleo privado», por lo que, en su opinión, «nuestras empresas están perdiendo muchos ingenieros, gente muy buena, porque los últimos números dicen que creamos pocas empresas y pocos autónomos, y para mantener nuestra protección social necesitamos empresas, que paguen el IRPF y el Impuesto de Sociedades».

«Creo que estas OPEs eran necesarias, porque llevamos muchos años sin OPEs, y al final la gente sale del funcionariado y hay que meter a otros para seguir ofreciendo el mismo servicio a la sociedad. Pero es importante decir que, cuantas más OPEs convoquemos, menos emprendedores e innovadores vamos a tener», ha reiterado.

En este sentido, ha abogado por «hacer esfuerzos» con los jóvenes tanto en la universidad y como en la Formación Profesional, que ha calificado de «muy buen centro para crear empresas». En este sentido, ha señalado que «sabemos que la Diputaciones están haciendo muchas cosas para impulsar la empresa y atraer a los jóvenes al mundo empresarial, pero no es suficiente, no estamos dando con la clave».

Mesa de diálogo social

Por otro lado, Iñaki Garcinuño ha asegurado que, tras la salida de CCOO de la Mesa de Diálogo Social, dicho foro está «roto y cerrado», porque, según ha afirmado, «no tenemos con quien hablar y debatir», y ha apostado por «darnos tiempo para coger aire y recuperar la confianza».

«La mesa se ha roto de una manera rara. Creo que CCOO sabía desde hace tiempo que debía salir de ahí, y, seguramente, el acuerdo que firmamos con el Gobierno vasco ha sido la excusa perfecta para salir de la mesa. Y digo que ha sido una manera rara, porque el acuerdo firmado es bueno para la sociedad», ha explicado.

Asimismo, ha indicado que, este pasado lunes, CCOO ha presentado una denuncia contra los firmantes del acuerdo sobre empleo y cualificación, «porque piensan que con ese pacto se conculca la libertad de los sindicatos». «Y en este clima es muy difícil debatir y aprobar cosas -ha añadido-. Lo que nos conviene es estar tranquilos y, cuando pase todo, veremos qué ocurre, aunque en estos momentos la mesa está cerrada».