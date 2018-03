todo patas arriba Si el escurridizo Puigdemont o el PNV no lo remedian, que no parece, y el problema catalán sigue pivotando sólo sobre decisiones judiciales, España parece encaminarse hacia un horizonte de parálisis, conflictividad y ya veremos si urnas ALBERTO AYALA Domingo, 25 marzo 2018, 00:30

El incendio catalán sigue devastando la política. Los daños son ya muy muy importantes en el Principado. Y casi nadie confía en que sea posible evitar que las llamas alcancen de lleno a la política española.

El expresidente socialista Felipe González lanzaba el viernes un medido deseo personal, a «contracorriente», decía, de las demandas de una buena parte de la opinión pública y, sobre todo, publicada de Madrid: que el juez del Supremo Pablo Llarena no decretara ese mismo día el ingreso en prisión incondicional de nuevos dirigentes del fallido ‘procés’. Sin éxito.

El magistrado, empeñado en mostrar toda la dureza que es posible hallar en el Código Penal para castigar de manera ejemplar casos como éste, con independencia de lo que convenga a la política o a la simple prudencia, enviaba a la cárcel a otros cinco exconsellers. Incluido el tercer candidato neoconvergente a president, Jordi Turull.

Lo hacía apenas unas horas después de que otra de las procesadas, la secretaria general de Esquerra (ERC), Marta Rovira, se diera a la fuga. ¿Hubiera cambiado algo que la política republicana no se hubiera sustraído a la acción de la Justicia? Permítanme que lo dude.

Consecuencia. El Parlament no pudo completar ayer la doble sesión de investidura del tercer candidato fallido de Junts per Catalunya (JxC) a la Generalitat. Hubo sesión, sí, para valorar el complejísimo momento político, pero no se votó la candidatura de Turull, condenada al fracaso desde que el miércoles los anticapitalistas de la CUP anunciaron su abstención y su pase con todas las consecuencias a la oposición. Para disgusto de sus amigos vascos de la izquierda abertzale de Arnaldo Otegi.

Pero no sólo. Esta nueva exhibición de dureza por parte de la Justicia española al enjuiciar unos hechos ciertamente de una enorme gravedad ha causado un gran impacto en el conjunto de la sociedad catalana. Y ya veremos si no supone un revulsivo para que el bloque soberanista, que había saltado por los aires hecho añicos, recupere la unidad de acción. De momento el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, no dudó ayer en invitar al secesionismo a mantener un «frente común» contra España.

Cataluña, nacionalistas y no nacionalistas, tiene menos de dos meses para elegir un nuevo president sin problemas con la Justicia, que forme Govern. Si no, se repetirán las elecciones el 15 de julio.

Ningún bloque tiene mayoría tras el paso dado por la CUP. Ninguno salvo que el escurridizo Carles Puigdemont -quien de nuevo ha vuelto a burlar a la Justicia española- y el republicano Toni Comín renuncien a sus actas de diputado. Entonces sí podría ser elegido un candidato-a neoconvergente en segunda votación, siempre que los ‘cupaires’, claro, no cambiaran su abstención por un ‘no’.

No parece probable que el expresident dé semejante paso. Y no se vislumbra ninguna otra alternativa de Govern. Con ello lo probable es que la autonomía catalana siga suspendida al menos hasta verano. Por más que a Mariano Rajoy no le convenga ahora nada.

Primero nacionalistas

Y es que si el 155 sigue en vigor, el PNV no negociará el precio de su apoyo en el Congreso a los Presupuestos del Estado para 2018. En ese escenario, el PP se quedará sin Cuentas y se verá forzado a prorrogar las de 2017, con las consiguientes limitaciones.

Dos de los más estrechos colaboradores de Andoni Ortuzar, el burukide Koldo Mediavilla y el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, lo han ratificado en las últimas horas: no habrá negociación mientras la autonomía catalana siga suspendida.

No me negarán que no tiene su aquél que el partido del lehendakari Urkullu, abanderado de la estabilidad aquí y allá, que se muere por arrancar a Rajoy otra buena dote a cambio de apoyarle los Presupuestos, no lo haga por, podríamos decir, solidaridad nacionalista. Y pese a haber intentado convencer a Puigdemont, sin éxito, de que renunciara a la DUI (Declaración Unilateral de Independencia).

Sin Cuentas, con cada vez más líderes tocados -la última, la madrileña Cristina Cifuentes-, y con conflictos crecientes en la calle que podrían acabar por llevar a algunos sindicatos y/o formaciones de izquierdas a sopesar una huelga general, Rajoy se enfrentará a una disyuntiva. Seguir adelante cada vez más en precario, como siempre le pide el cuerpo. Y así no es posible hincar el diente a ninguno de los grandes problemas del país. O adelantar las elecciones con Ciudadanos en alza, sí, pero con unas perspectivas de voto conjunto para el centroderecha bastante mejores que las de la izquierda, que sigue con plomo en las alas.

Y es que los barones socialistas no acceden a fumar la pipa de la paz con un Pedro Sánchez en quien no creen. Y Pablo Iglesias sigue espantando a miles de votantes de Podemos hacia la abtención, de vuelta al PSOE e incluso hacia la formación de Albert Rivera.

¿Con un panorama así alguien encuentra probable que se alcance un pacto transversal en Euskadi para un nuevo Estatuto, que luego reciba el plácet del Congreso? Y el PNV se empeña, además, en sembrar desconfianzas con movimientos que no diré que no sean políticamente honestos pero que desde luego no parecen estratégicamente demasiado inteligentes como pedir a Jean Claude Juncker una Ley de Claridad europea.