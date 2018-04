Ortuzar, sobre el acuerdo con Rajoy: «Ganamos tiempo para Cataluña y evitamos que Ciudadanos llegue a La Moncloa» Andoni Ortuzar. / Fernando Gómez El presidente del PNV reconoce que fue una reunión «complicada y tensa» ELCORREO.COM Jueves, 26 abril 2018, 10:44

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha dicho este jueves que el pacto con el presidente Rajoy para que sigan adelante los Presupuestos de 2018 conlleva dos consecuencias políticas: «Ganamos tiempo para Cataluña y evitamos que Ciudadanos llegue a La Moncloa en otoño», ha señalado.

En sendas entrevistas en Radio Euskadi y Onda Vasca, Ortuzar ha detallado que la reunión con el presidente del Gobierno en la que se alcanzó el acuerdo fue «complicada y tensa, pero terminó bien» al asumir las peticiones del PNV, «un gesto sobre Cataluña y las pensiones».

«Para ellos era complicado porque les desbarataba un poco las previsiones económicas que habían hecho, pero nosotros creemos que era necesario. Me costó convencerle porque es una partida importante que afecta a las cuentas que han mandado a Bruselas», ha agregado.

Para Ortuzar, hay dos consecuencias políticas del pacto. La primera, evitar elecciones generales anticipadas: «No me tiene que decir Rajoy que si no hubiera presupuestos habría elecciones, pero yo ya llevo mucho tiempo en política y el escenario eran elecciones en otoño», ha afirmado.

«Unas elecciones anticipadas no le vienen bien a nadie, excepto a Ciudadanos, y no le vamos a hacer nunca el caldo gordo. Somos incompatibles con Ciudadanos; nosotros no queremos que llegue a La Moncloa, sería un desastre para Euskadi, para el Estado y hasta para Europa. No tengo relación con Rivera, ni buena ni mala», ha subrayado Ortuzar.

El líder del PNV ha desvelado que el miércoles en el Congreso «lo paradójico fue que los grupos que se oponían a los Presupuestos, todos los de izquierda, en los pasillos nos dijeron» 'chapeau' por vosotros, «porque no quieren que haya adelanto electoral», mientras que el llamado socio del Gobierno -Ciudadanos- «íntimamente quería que no salieran los Presupuestos porque quería un adelanto electoral».

La segunda consecuencia, según Ortuzar, es que se ha ganado un mes para que los partidos catalanes puedan formar Govern. «Hablo todos los días con dirigentes catalanes soberanistas, y ayer nos lo agradecieron. Creo que sí habrá Govern, no lo tienen fácil, pero entre todos tenemos que ayudar para que lo puedan hacer», ha opinado. Eso sí, considera que si al final la decisión de los partidos catalanes es ir a las elecciones «será responsabilidad suya».

«Hoy estamos más cerca de que desaparezca el 155 que ayer. No solo por el posicionamiento de Rajoy sino porque si caían los presupuestos, caía el Gobierno de Rajoy e iba a ser imposible un mínimo de serenidad para que los partidos catalanes pongan en marcha un Govern», ha añadido.

Respecto al acuerdo alcanzado sobre las pensiones, Ortuzar ha valorado que, además de la subida inmediata, también se gana tiempo: «Nos hemos garantizado dos años de tranquilidad en los que los pensionistas no van a perder poder adquisitivo. Es un buen, buen acuerdo y nos da dos años para sentarnos de una vez todos los partidos y hablar de la sostenibilidad del sistema».

Ortuzar ha asegurado que en la reunión con Rajoy no se habló de desarrollo estatutario -las transferencias que ha reivindicado el Gobierno vasco, como prisiones o la gestión de la Seguridad Social-. «No estamos en ese momento, estamos hablando de Presupuestos», ha dicho.

Por último, entre este jueves y este viernes se conocerán las enmiendas parciales del PNV a los Presupuestos, que Ortuzar no ha adelantado: «Ya sé que es difícil de creer, pero no hemos empezado a negociar el Presupuesto con Rajoy. Ahora tenemos que ver qué enmienda parciales proponemos».

No obstante, ha admitido que «es verdad que este Presupuesto incorpora para Euskadi muchas ventajas -suben las inversiones en el País Vasco un 32 por ciento- porque se materializan este año gran parte de los acuerdos del año pasado».