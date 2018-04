Ortuzar pide a Rajoy que no ponga «obstáculos» a un Gobierno en Cataluña si quiere el apoyo del PNV Andoni Ortuzar en una imagen de archivo. Los jeltzales decidirán mañana si presentan enmienda de totalidad aunque dan a entender que podrían votar con PP y Ciudadanos el 26 si ven «gestos» en Madrid OLATZ BARRIUSO Miércoles, 18 abril 2018, 12:43

«Ha llegado el momento de la zanahoria y de guardar el palo». Ése es el mensaje que Andoni Ortuzar ha enviado esta mañana a Mariano Rajoy, a dos días de que expire el plazo, el viernes a las dos de la tarde, para presentar enmiendas de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado. En una entrevista en la cadena Ser, el presidente del EBB ha avanzado que el PNV decidirá mañana si registra o no la enmienda, aunque ha dejado claro que lo «importante» es la posición que adopte su partido en el debate de los días 25 y 26, la semana que viene, cuando el Congreso decidirá si devuelve o no las Cuentas al Gobierno. En ese trámite los cinco votos del PNV son decisivos –una «mochila» que, según ha confesado Ortuzar, al PNV le resulta «incómoda» de cargar– y no solo para la continuidad del trámite parlamentario de las Cuentas. El propio líder jeltzale ha admitido que los Presupuestos para 2018 son «algo más que unos Presupuestos, una especie de prueba del algodón» que podría determinar el futuro de la legislatura.

De ahí que se haya mostrado partidario de facilitar la estabilidad si «sirve para dar tiempo a la política» y ha pedido a Rajoy que, si quiere que el PNV vote en contra de las enmiendas de totalidad a las Cuentas, no ponga «obstáculos» a la formación de un Gobierno en Cataluña. De hecho, Ortuzar se ha mostrado convencido hasta en dos ocasiones durante la entrevista de que los soberanistas catalanes presentarán un candidato «libre de cargas judiciales» antes del 22 de mayo, la fecha en la que, si no ha habido acuerdo antes para la investidura, quedarían automáticamente convocadas unas nuevas elecciones en Cataluña. Por eso, ha reclamado al Gobierno central que ayude a «allanar el camino» a la formación de un nuevo Govern y ha pedido «gestos políticos» que frenen la «judicialización» de la cuestión catalana durante la semana que queda hasta el debate –«en política es muchísimo tiempo», ha precisado– que permitan vislumbrar a su partido que existe voluntad real de levantar el 155, la condición 'sine qua non' que ha puesto el PNV para poder apoyar el Presupuesto.

«Tenemos una semana. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que las cosas funcionen, haya estabilidad y se vayan buscando soluciones políticas a conflictos políticos», ha insistido, en alusión a la posibilidad de votar con PP y Ciudadanos para evitar la devolución de las Cuentas. Y ha advertido al Gobierno central que «todo aquello que acerque el fin» del 155 será «bien valorado» por el EBB y a la inversa.