Ortuzar se inclina por dejar la presidencia del PNV en 2020 Ortuzar saluda a Urkullu en presencia de Itxaso Atutxa en el reciente acto por Sabino Arana en Sukarrieta.

Andoni Ortuzar fue reelegido hace casi dos años como presidente del EBB y ya entonces expresó su intención de que este segundo mandato fuera el último como máximo dirigente del PNV. A punto de llegar al ecuador de su encomienda, que alcanzará en febrero, el dirigente vizcaíno mantiene su propósito de dejar paso a un nuevo líder en 2020, después de las elecciones municipales y antes de las autonómicas. «No quiero seguir, ya he llegado a mucho más de lo que imaginaba cuando empecé en política», se sinceró el líder del EBB en una entrevista emitida anoche en Teledonosti. Ortuzar, sin embargo, no se mostró tan contundente cuando fue preguntado por la posibilidad de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, aspire a un tercer mandato en Ajuria Enea. «Dependerá mucho de lo que él mismo decida, pero yo le veo en plena forma y creo que es el dirigente que necesita Euskadi en esta época», dejó caer Ortuzar.

El presidente del EBB fue el protagonista del programa de entrevistas ‘En profundidad’ que emite la noche de los viernes Teledonosti, en el que los invitados muestran su faceta más personal, además de analizar la actualidad social y política. Preguntado por el periodista Javier Roldán, por su futuro una vez que concluya su actual mandato al frente del EBB, Ortuzar recordó que «en su día dije que no repetiría como presidente, porque en el PNV de Bizkaia tenemos la costumbre de no prolongar más de dos mandatos en un mismo cargo». Enfatizó que «yo no quiero seguir, me conformo con lo que he hecho», aunque también apuntó que «el PNV es un partido democrático en el que las bases proponen y lo que uno dispone...». Una frase con la que dejó abierta la posibilidad de que sea la militancia jeltzale la que vuelva a proponerle para la reelección, hipótesis ante la que prefiere no posicionarse aún. Destacó, en cualquier caso, que «tenemos mucho banquillo en el partido», por lo que se mostró convencido de que en 2020 habrá candidatos de garantías para sucederle.

El lehendakari insta al PP a incorporarse a la ponencia de Memoria El lehendakari, Iñigo Urkullu, pidió ayer al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, que reflexione, «reforme» el criterio de su partido de no participar en la ponencia parlamentaria de Memoria y Convivencia y se sume a este foro. Durante el pleno de control en el Parlamento autonómico, Urkullu instó al PP a que se incorpore a los trabajos de esta ponencia, en respuesta a una pregunta de Alonso sobre el proceso de reformas que tiene previsto liderar el lehendakari. Porque a su juicio, ese foro puede ser «muy fructífera para todos» para alcanzar una convivencia acordada en Euskadi y unos compromisos ligados a los derechos humanos.

A pesar de esa costumbre de los jeltzales vizcaínos de no repetir más de dos mandatos en un mismo cargo, Ortuzar anticipó que Iñigo Urkullu puede ser una excepción, ya que abrió de par en par las puertas para que el lehendakari aspire a un tercer mandato en 2020, cuando termine la actual legislatura vasca. «Dependerá mucho de él y de cómo se encuentre, aunque yo le veo en plena forma», aseguró el líder del EBB. «Para nosotros es un gran activo electoral porque es el dirigente que necesita Euskadi para esta época», añadió. No obstante, apuntó que «Urkullu es muy respetuoso con el partido y de esos temas no habla ni con los que tenemos una estrecha relación con él desde hace años».

Ortuzar también expuso la «relación fluida» que mantiene con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque reconoció que «en los últimos tiempos», con la crisis de Cataluña, «no estamos hablando mucho». «En política es bueno dialogar con todo el mundo. Yo soy muy claro con Rajoy y él también conmigo, tenemos una relación de bastante sinceridad, aunque en los últimos seis meses hemos tenido más discrepancias que acuerdos».