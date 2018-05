Ortuzar encabezará la delegación del PNV en Cambo con mera «vocación notarial» Imagen de la Villa Arnaga de Cambo, donde va a escenificare el final de ETA. / Lobo Altuna Los gobiernos vasco y navarro preparan una declaración «compartida» ante el final de ETA OLATZ BARRIUSO Miércoles, 2 mayo 2018, 14:18

El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, encabezará el viernes la delegación que el PNV enviará a la «conferencia internacional» que se celebrará en la localidad vascofrancesa de Cambo para escenificar el final de ETA, más de seis años después del cese definitivo de la violencia. Ortuzar, que ya avanzó en una entrevista con este periódico que «probablemente» asistiría al acto organizado por plataformas sociales y mediadores en la Villa Arnaga de Cambo, ha confirmado este mediodía su presencia con mera «vocación notarial» y «una vez obtenidas plenas garantías de que el encuentro en ningún caso servirá para blanquear la negra historia de ETA, sino que se limitará a certificar su desaparición unilateral, efectiva y definitiva».

Ortuzar estará acompañado en Cambo por otros tres burukides, entre ellos el presidente del Gipuzko buru batzar, Joseba Egibar, que ha sido invitado «por haber participado en procesos previos para la resolución del conflicto», en su caso en el pacto de Lizarra. Completarán la representación jeltzale los dos dirigentes que ya acudieron a la escenificación del desarme en Bayona, el responsable de Organización, Joseba Aurrekoetxea, y el presidente de la territorial de Iparralde, Pako Arizmendi. El EBB ha hecho pública una nota este mediodía en la que asegura que, «en su condición de primera fuerza política del país», entiende que «ha de asistir al acto en que se va a proceder al cierre de una de las páginas más dolorosas de la historia de Euskadi, y hacerlo con una simple vocación notarial».

El Gobierno vasco, en cambio, ya anunció la semana pasada que no estará presente en el evento al no compartir su «enfoque ético y político», aunque hoy ha admitido que estudia hacer pública una declaración «compartida» con el Ejecutivo navarro. Esa posición común del lehendakari Iñigo Urkullu y la presidenta Uxue Barkos dependerá, no obstante, del contenido de la declaración que la banda hará en un vídeo grabado en Suiza y enviado a la BBC, cuya emisión se espera para mañana a media tarde.

Fuentes del Gobierno vasco recordaron que, en lo que respecta al fin de ETA, siempre se han «coordinado» con el Ejecutivo foral, como hicieron ante el desarme de la banda, en el que participaron activamente tanto en conversaciones con los mediadores como con el Gobierno central. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado, a diferencia del PNV, que el Ejecutivo autónomo no ha recibido garantías de que la declaración de ETA vaya a ser «unilateral, efectiva y definitiva», es decir sin «contraprestaciones» ni ambigüedades, «clara e inequívoca» y sin posibilidad de «reversibilidad».ç

En la comparecencia posterior al consejo de Gobierno, Erkoreka ha indicado también que hay conversaciones con el Gobierno navarro anque ha precisado que todo dependerá del «tenor, alcance y contenido» de la declaración de ETA, que, ha insistido, debe ser «unilateral, efectiva y definitiva». Estas tres condiciones, según ha explicado, fueron trasladadas a los agentes internacionales que han estado trabajando en el fin de ETA en una carta remitida el pasado 27 de septiembre por el lehendakari y ha indicado que Urkullu ha remitido ahora otra carta a estos agentes agradeciéndoles «su participación, su implicación y su preocupación e interés» en torno a este proceso.