Nunca serán Mandela Por muchos homenajes que les organice Sortu, los militantes de ETA no pasarán a la historia como héroes sino como verdugos Tres miembros de ETA alzan el puño tras anunciar en un video el cese definitivo de la violencia en 2011. ALBERTO AYALA Miércoles, 21 marzo 2018, 01:45

ETA está a punto de escribir la última página de su sangrienta historia. La historia de su derrota a manos de la democracia.

Primero fue el alto el fuego definitivo, tras la conferencia paraguas de Aiete, hace ya más de seis años y medio. Luego llegó el desarme, disfrazado nada menos que de ‘devolución’ de los arsenales ‘al pueblo’, a ese pueblo que les repudia mayoritariamente en cada cita con las urnas. Ahora, en pocas semanas, se espera que se produzca el anuncio de la disolución de los restos de la banda. Posiblemente bajo algún nuevo eufemismo como ‘desmovilización’, al estilo de las FARC colombianas que acaban de cosechar una derrota histórica en su debú en unas elecciones, prueba del ‘aprecio’ de esos ciudadanos en cuyo nombre mataban, traficaban y extorsionaban.

El terrorismo y la izquierda abertzale que ejerció de obediente brazo político durante cuatro interminables décadas sabe desde hace mucho tiempo que han perdido la batalla. Que la democracia les ha ganado gracias a la unión de los partidos, a la actuación policial y judicial, y a la colaboración internacional, que tardó pero llegó y jugó un papel determinante.

Es decir que, por mucho que parezca pesar en demasiados ámbitos, sí estamos ante una historia con vencedores y vencidos. La razón y la democracia se han impuesto al terror y al totalitarismo. Y si la izquierda abertzale, si Otegi y la vieja guardia, empujaron como lo hicieron en favor del final de esta dramática historia fue porque no veían ya otra salida y por temor a que ETA les arrastrara en su caída y les dejara fuera del juego político por mucho, mucho tiempo.

Ha acabado el tiro en la nuca, la bomba y la extorsión. Pero ha empezado la batalla del relato. Lo hizo incluso antes de Aiete. La batalla porque las nuevas generaciones sepan que aquí no se vivió una guerra entre dos bandos, sino que un grupo fanatizado trató de imponer su proyecto a sangre y fuego.

Por esa razón la izquierda abertzale no admite, y dudo que lo haga algún día, ojalá me equivoque, que ‘matar nunca tuvo ni tendrá justificación’. Por esa razón se sigue recibiendo a los etarras que han cumplido su pena de prisión en sus pueblos como a héroes, aunque ello cause un innecesario dolor añadido a las víctimas y esté abriendo diferencias en EH Bildu entre Sortu y Eusko Alkartasuna. Y por eso se montan homenajes como el que se tributó en noviembre pasado en Lazkao a la antigua terrorista Belén González Peñalva, tras su fallecimiento a causa de un cáncer.

La Justicia ha dicho no ver delito ni en los ‘ongi etorris’ ni en homenajes como el tributado a Belén González. Así será. Por ello causa cierta sorpresa que la Guardia Civil trasladara ayer a cuatro dirigentes de Sortu a declarar por este último caso en el marco de una investigación propia cuando la Fiscalía ya dijo en su día no ver nada punible.

Con o sin recibimientos los etarras deben tener claro que nunca serán héroes sino verdugos. Y que ninguno de ellos pasará a la historia como el Mandela vasco, por mucho que alguien sueñe con ello.