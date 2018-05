Lo nuevo y lo viejo No caen el PP y el PSOE por el auge de los nuevos partidos, sino que es el auge de los nuevos el que trae causa del estrepitoso derrumbe de los viejos Rajoy y Sánchez. JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA Domingo, 20 mayo 2018, 00:34

El lunes pasado, al publicar una de las muchas encuestas preelectorales que anuncian un vuelco en la relación entre partidos, un diario presentaba la suya con el siguiente titular en primera página y a cinco columnas: «Caída histórica de PP y PSOE por el auge de los nuevos partidos». Me llamó la atención la relación de causalidad que establecía entre lo viejo y lo nuevo, haciendo del auge de las nuevas fuerzas la causa de la caída de las viejas. Pensé si no sería más cierto invertir esta relación causal. No se trata, aunque a ello suene, de un mero juego de palabras. Es importante saber, con vistas a presagiar la precariedad o la durabilidad del proceso, si los viejos caen porque los nuevos suben o si son los nuevos los que ascienden porque descienden los viejos. En el primer caso nos hallaríamos ante una auténtica sustitución; en el segundo podría sólo tratarse de una suplantación efímera o transitoria.

En principio, parece más definitiva -o indica, cuando menos, una tendencia más constante- la caída de los viejos que el auge de los nuevos. Y las razones son también más perceptibles. En el caso del PP, son casi evidentes. Podrían resumirse en tres: el efecto demoledor de una crisis socio-económica mal resuelta que ha sumido a su electorado, como al de los demás partidos, en una profunda depresión; la desafección por la pésima gestión de una corrupción que continúa reproduciéndose sin cesar; y la falta de un liderazgo capaz de contrarrestar lo anterior con un relato verosímil y una reacción decididamente regeneradora. Si a estas razones estructurales se les suma la más episódica, aunque no por ello menos grave, de la gestión del conflicto catalán, no hará falta buscar otras que expliquen el derrumbe que los populares están sufriendo.

La penosa situación que viene atravesando el PSOE resulta de más compleja explicación. Como parte de un ámbito doctrinal más amplio, comparte el deterioro que su familia ideológica sufre en el contexto europeo. La socialdemocracia no ha sido capaz, una vez alcanzados sus grandes objetivos en la Europa de la posguerra, de reinventarse para hacer frente a los retos de la nueva sociedad. El objetivo del reparto justo de la riqueza no se ha visto acompañado por la búsqueda de un nuevo sistema de producción -también equitativo en sus cargas- como el que se exigiría en un mundo globalizado, desregulado y tecnologizado, en el que la fuerza del trabajo ha quedado desprotegida y atomizada.

Por lo que se refiere específicamente al socialismo español, todo indica que viene sufriendo desde hace tiempo un agotamiento de organización y proyecto. Tras el lento ocaso de los gobiernos de Felipe González en la última década del siglo pasado, atrapados por la corrupción y la guerra sucia, el resurgimiento bajo los de Rodríguez Zapatero fue efímero y engañoso. Se debió más a la implicación de Aznar en la guerra de Irak y a la gestión del atentado de Atocha que a méritos propios. La explosión de la crisis y su pésimo abordaje truncaron las expectativas que había creado una primera legislatura fructífera, que quedó, al final, como el espejismo que hizo creer en un oasis imaginario. El derrumbamiento electoral de noviembre de 2011 devolvió al partido a la realidad, dejándolo en unos mínimos históricos que, desde entonces, no han hecho más que caer. Sin proyecto claro, el guerrillerismo en la lucha por un nuevo liderazgo, que se ha revelado muy poco consistente, no augura mejora en lo inmediato.

Esta situación de progresivo deterioro de los viejos partidos se explica por sí sola, y no hay por qué achacarla al auge de las nuevas formaciones. Más bien, si no la causa, ha sido el caldo de cultivo en el que éstas han podido nacer y desarrollarse. No ha sido el ansia popular de alternativas que desplazaran a un bipartidismo denostado lo que ha provocado el auge de nuevos partidos. Ha sido, más bien, el hundimiento de aquél por un proceso de implosión endógena lo que les ha abierto a éstos la puerta para entrar y asentarse en el sistema. Los nuevos partidos han llenado el vacío dejado por los viejos en virtud de un 'horror vacui' que funciona, no sólo en el mundo de lo físico, sino también en el social. De hecho, el vacío dejado en Cataluña y el que reveló en la política general el movimiento del 15M fueron los nichos -nacionalista el uno y populista el otro- en los que irrumpieron Ciudadanos y Podemos. Y quizá sea este su origen reactivo más que propositivo lo que explique la indefinición y las vacilaciones de ambos proyectos y siembre dudas sobre su durabilidad. Nos hallaríamos así en un período de transición que lo único que augura, de momento, es otro de inestabilidad. Es el precio a pagar por la mayor pluralidad que se ha creado en la representatividad. Costará acostumbrarse.