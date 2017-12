Monedero dice que había que aplicar el 155 en Cataluña, pero no como lo hizo Rajoy Juan Carlos Monedero. / EC El exdirigente de Podemos argumenta que los políticos nacionalistas catalanes «se volvieron locos» EUROPA PRESS MADRID Miércoles, 20 diciembre 2017, 13:17

El exdirigente de Podemos y uno de los cofundadores del partido, Juan Carlos Monedero, ha dicho que «había que aplicar» el artículo 155 de la Constitución española en Cataluña porque los responsables políticos nacionalistas «se habían vuelto locos», pero ha criticado la manera en la que lo aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy.

«Seguramente había que aplicarlo porque los otros se habían vuelto locos», ha señalado en una entrevista en El Huffington Post tras ser preguntado por el uso de este instrumento constitucional por parte del Ejecutivo para frenar la deriva independentista. Eso sí, Monedero ha tachado de «inconstitucional» la aplicación que, a su juicio, ha llevado a acabo el Gobierno de Mariano Rajoy, que disolvió el Parlamento catalán y convocó nuevas elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.

«El problema es cómo lo aplicas. No te autorizaba nadie a 'de repente me cargo lo que han votado los catalanes'. Esa es la aplicación que yo creo es inconstitucional», ha recalcado. En este sentido, Monedero ha afirmado que, aplicando este artículo de la Carta Magna, el Ejecutivo central no puede «cargarse unas elecciones, un Gobierno y un Parlamento». Y ha dicho que cuando Manuel Fraga intentó incorporar esta posibilidad en el artículo 155 de la Constitución, el Tribunal Constitucional (TC) le "dijo que no".

Sobre los comicios catalanes, Monedero ha manifestado que «lo ideal» sería que los 'comunes' fuesen «capaces de devolver a la razón» al PSC «para que deje de dar bandazos» y de hacer que ERC «se diese cuenta de que lo que ha hecho ha sido intolerable»: «Acompañar al pujolismo en esta aventura idiota solo ha servido para defraudar a mucha gente, encarcelar a muchos políticos y para el que PP, acorralado de corrupción, encuentre un poco de oxígeno», ha concluido.