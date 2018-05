La cuarta moción en democracia y la segunda a Rajoy Iglesias ya lo intentó en junio del año pasado motivado también por los escándalos de corrupción en el PP y fracasaron. En este caso, ya han anunciado su apoyo al PSOE EDURNE MARTÍNEZ Madrid Viernes, 25 mayo 2018, 12:01

La moción de censura que acaba de presentar el PSOE en el Congreso será la cuarta de la democracia. La primera la presentó el socialista Felipe González contra Adolfo Suárez en 1980, la segunda fue protagonizada en 1987 por Antonio Hernández Mancha, de Alianza Popular, contra González. La tercera y más reciente la de Pablo Iglesias contra Rajoy hace casi un año. Ninguna prosperó.

La presentada ahora por el PSOE tras conocerse la sentencia del 'caso Gürtel', que condena al PP por lucrarse de la trama de corrupción, será la segunda moción de censura a la que se enfrente Mariano Rajoy en la misma legislatura. El pasado 13 de junio Pablo Iglesias fracasó en su intento de desbancar al PP del Gobierno y dárselo al PSOE de Pedro Sánchez, quien ni siquiera asistió al pleno. El diputado José Luis Ábalos explicaba entonces que su partido estaba «en contra del origen y del desarrollo» de la moción de censura y por ello se abstendrían en la votación.

Durante el debate, Rajoy salió victorioso al romper el guión de Iglesias, que no pudo acaparar el protagonismo de su moción. De hecho, aunque trató que el debate discurriera por los cauces de la corrupción, se encontró con un cuerpo a cuerpo con Rajoy sobre su valía política y el modelo territorial de España.

En dos discursos de dos horas y media cada uno, Irene Montero habló de corrupción, pero el presidente se escabulló con su discurso habitual de que no se puede generalizar y de que su Gobierno es el que más medidas ha tomado para combatirla.

Iglesias consideró incapacitado a Rajoy para gobernar porque «alguien con tantos amigos en la cárcel» no puede seguir en la Moncloa. El presidente del Gobierno no se molestó en rebatir las duras acusaciones y recurrió a una de sus armas dialécticas favoritas, la sorna. «Este Gobierno -dijo- no tiene más que siete meses de vida y no hemos tenido tiempo de haber cometido todas las tropelías que nos atribuye, no podemos ser tan eficaces».

Habrá que ver si después de la sentencia de Gürtel que se conoció ayer -que condena directamente al PP por lucrarse con la trama- Rajoy puede mostrar tanta retórica y salir airoso de esta segunda moción en menos de un año.