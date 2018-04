En misa y repicando El PNV buscar desmentir el dicho y rascar la cartera a Rajoy sin tener que romper con los independentistas catalanes ALBERTO AYALA Jueves, 19 abril 2018, 23:43

El PNV está decidido a echar por tierra uno de esos dichos de siempre que sostiene aquello que 'no se puede estar a la vez en misa y repicando'. Sabin Etxea cree que se puede y lleva días manos a la obra.

En su caso la cuadratura del círculo consiste, como saben, en apoyar las Cuentas de Rajoy a cambio de la correspondiente dote con la que, entre otras cosas, seguir costeando nuestro envidiado y cada vez más caro Estado del bienestar. Y que ello no genere problemas a los jeltzales ni con el independentismo catalán ni con el mundo abertzale, toda vez que prometieron no negociar los Presupuestos con el Gobierno en tanto no termine la suspensión de la autonomía catalana.

¿Que cómo se consigue eso? De momento con la renuncia peneuvista a enmendar a la totalidad el proyecto económico. Y la semana que viene votando en contra de las peticiones del resto de la oposición para que las Cuentas se devuelvan al Ejecutivo popular para su reelaboración.

Con ello tanto el PNV como Rajoy ganan un mes. ¿Tiempo suficiente para que terminen las disputas internas en el independentismo catalán y proponga un candidato al Palau de la Generalitat sin tacha legal que forme Govern y evite otras elecciones el 15 de julio?

Respuesta a esa pregunta es lo que a buen seguro habrán buscado Ortuzar y el lehendakari Urkullu en los contactos mantenidos en los últimos días, en Barcelona y por teléfono, con dirigentes soberanistas. Y lo que sin duda preguntó Aitor Esteban a Jordi Sànchez en la visita que le hizo el martes en la prisión de Soto del Real, pese a que la formación jeltzale lo negara en la tarde de ayer.

Esos encuentros y esa explicación servirán al PNV para justificar su apoyo a la tramitación del proyecto presupuestario de Rajoy la semana entrante. Lo que suceda dentro de un mes en la votación final de las Cuentas ya es otra cuestión.

Si Cataluña tiene para entonces Govern, perfecto. Si no, los jeltzales tendrán que pensar en nuevas argumentaciones. Y es que aunque Ortuzar repitió el miércoles hasta en dos ocasiones en la Ser que «confía» en que así sea, en Cataluña las apuestas están bastante más divididas.

Crece la convicción de que Puigdemont, contrariamente a lo que él mismo ha parecido sugerir, está dispuesto a jugársela en otras elecciones. Otras fuentes 'indepes' apuestan porque se forme un Govern estable.

Encuestas en poder de los partidos vaticinan una importante bajada en la participación si se repitieran los comicios el 15 de julio. Por la fecha y, sobre todo, por hartazgo. Una bajada que perjudicaría a todos, a nacionalistas y a no nacionalistas.

El PNV sabe que la solidaridad con el secesionismo catalán cohesiona a los suyos y le ayuda a parar los pies a la izquierda abertzale. Pero lo que permite al Gobierno Urkullu seguir mejorando sus perspectivas electorales es su moderación, la estabilidad institucional y los avances en nuestro Estado del bienestar, como la reciente promesa de aumentar de 4 a 16 semanas el permiso de paternidad a los funcionarios vascos.

Todo eso tiene un precio. Y los jeltzales no están dispuestos a desaprovechar la ocasión de que Rajoy pague otra factura. Y menos aún a arriesgarse a que la legislatura termine ya, haya elecciones y Albert Rivera se convierta en presidente.