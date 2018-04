Miles de personas piden «justicia» en Pamplona para los ocho procesados de Alsasua 00:59 Manifestación en Pamplona por los procesados en Alsasua. / AGENCIAS La manifestación está encabezada por una pancarta con el lema «Justicia, no es terrorismo» en apoyo a los jóvenes que agredieron a dos guardias civiles y sus parejas en un bar EFE PAMPLONA Sábado, 14 abril 2018, 20:34

Miles de personas, 38.000 según la Policía Municipal y más de 50.000 según al organización, se han manifestado esta tarde en Pamplona pidiendo «justicia» para los ocho jóvenes de Alsasua procesados por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en un bar en octubre de 2016, un acto que consideran que «no es terrorismo».

Familiares de los procesados, que encabezaban la manifestación con una pancarta con el lema «Justicia. No es terrorismo», a la que seguían unas letras gigantes formando la palabra «Justizia», han recibido el aplauso de miles de personas situadas a ambos lados de la marcha. El acto ha transcurrido sin la aparición de ningún tipo de banderas, salvo una pancarta firmada por 'Jóvenes Altsasu' en la que se podía leer «No a los montajes policiales, jurídicos y mediáticos. Libertad y absolución».

De manera constante se han coreado gritos de libertad para los procesados, «altsasukoa askatu», que han arreciado a su paso por la sede de la Delegación del Gobierno, donde se han escuchado también algunos silbidos. Los familiares de los procesados han contado también este sábado con el apoyo del Gobierno de Navarra, partidos como Geroa Bai, Podemos, I-E y EH Bildu, y sindicatos como CC OO, ELA y LAB.

Asimismo, han señalado en el comunicado final, «casi cien mil personas han firmado el manifiesto de apoyo, 194 profesionales del ámbito del derecho, 88 diputados y senadores de 8 partidos políticos, 52 europarlamentarios desde Bruselas representantes de 15 países y 5 grupos parlamentarios de distinto color, numerosos ayuntamientos, más de 50 organismos sociales de Navarra, y numerosas personalidades del ámbito académico, de la cultura y del deporte». Han asegurado que no piden impunidad sino que exigen justicia porque «la exageración, la distorsión, la desproporción es tanta que mucho nos tememos que por un delito o por otro a nuestras hijas e hijos les impongan largas penas de cárcel que no se correspondan con la gravedad de los hechos».

«Cartas marcadas»

«Hoy, al salir de casa hemos dejado las maletas preparadas para mañana temprano dirigirnos a Madrid, en ellas falta meter la fuerza de la solidaridad recibida hoy aquí», han indicado, y subrayado que dijeron que convertirían Pamplona «en la ciudad de la justicia y ha quedado patente que así ha sido». En nombre de las familias, Edurne Goikoetxea ha comentado a los periodistas que está padeciendo una «injusticia que la ciudadanía también percibe» y no pueden permitir «que jueguen así como la vida de nuestros hijos, con las cartas marcadas, negándoles un futuro solo por sus intereses».

Del juicio que empieza el lunes en la Audiencia Nacional, ha señalado que lo afrontan con poco optimismo porque les han rechazado pruebas y la recusación de la juez, casada con un miembro de la Guardia Civil y condecorada por este cuerpo, hechos en los que «apariencia de justicia no se ve». En cambio, se ha felicitado por que Amnistía Internacional se haya fijado en este caso, haya pedido que no se califique lo ocurrido de terrorismo, haya criticado que se pidan más de 370 años de cárcel para los procesados y anunciado que asistirá a la vista como observador.

La portavoz del Ejecutivo foral, María Solana, ha afirmado que su presencia en representación del Gobierno se debe a que en este caso «colisiona el principio de proporcionalidad con una prisión preventiva que dura mas de 500 días» y porque además, como «dijo el Tribunal Superior de Justicia de Navarra» este caso «lo justo» es que se juzgara en la Audiencia de Navarra.