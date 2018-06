Màxim, el ministro más breve Màxim Huerta, a su llegada a la primera reunión de la legislatura del consejo de ministros en la Moncloa. / AFP Con nula experiencia política, el fichaje inesperado de Pedro Sánchez no ha durado ni una semana en su Gabinete MIGUEL LORENCI Miércoles, 13 junio 2018, 19:19

De la telerrealidad a la realidad. Ese ha sido el fugaz viaje del Màxim Huerta Hernández (Utiel, Valencia, 1971). Periodista, escritor y presentador de dilatada trayectoria en los informativos y el entretenimiento televisivo, con nula experiencia política, no ha llegado a ejercer ni una semana como ministro de Cultura. Sus antecedentes fiscales le han obligado a presentar de forma apresurada la dimisión.

«Yo no he venido a este mundo a pasar a la historia, sino a disfrutar de esta historia. Soy muy miedoso, pero el miedo me excita», decía Huerta hace sólo dos meses, cuando promocionaba el último de sus siete libros publicados.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad CEU San Pablo de Valencia con un máster en Diseño Gráfico e Ilustración Editorial, durante dos décadas ha desarrollado una intensa carrera en medios audiovisuales y escritos que empezó modestamente en los años noventa en medios locales y acabó en los informativos y magazines de máxima audiencia. Tras pasar por Radio Buñol, fue jefe de política en el periódico 'Valencia 7 Días' y colaborador de 'Las Provincias'. En 1997 fichó por Canal 9, donde presentó y editó informativos. Se pasó a Telecinco en 1999, para responsabilizarse de varios espacios. Un año después estaba en el equipo de informativos y en 2005, en el programa de Ana Rosa Quintana.

«Estar atracado en un puerto durante mucho tiempo es malo para el capitán», dijo el expresentador al despedirse de la pequeña pantalla en 2015, para poner toda su energía en una carrera como literato en la que también le ha acompañado el éxito. Es autor de dos obras de teatro y de siete novelas, algunas tan exitosas como 'La noche soñada', con la que ganó en 2014 el Premio Primavera.

El IVA del cine

Colaborador en el programa 'Gente despierta' de RNE con la sección 'Los cinco sentidos', es firma habitual de diferentes medios. Recientemente sugirió que le encantaría presentar un espacio que se habría titulado 'Destinos de libros' y que recorriese los escenarios de sus escritores favoritos, desde las aventuras de 'Los cinco' de Enid Blyton hasta los de Carmen Martín Gaite, Elvira Lindo, Luis Landero o Ana María Matute. «La cultura nos hace más libres. Y más felices. Hoy me acuerdo de ti, maestra», fue el mensaje que Huerta tuiteó con una fotografía de la fallecida escritora.

Soltero, destacado defensor de los derechos de los colectivos LGTBI, miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión, con más de 200.000 seguidores en las redes sociales, hasta ahora uno de sus horizontes era no meterse en líos. Sin duda no pensaba hacerlo cuando juró su cargo de ministro de Cultura el pasado jueves. Pero ha tardado sólo unos días en caer presa de su pasado fiscal y de la presión de unos políticos a los que hasta ahora sólo conocía desde la televisión.