Màxim Huerta dice adiós a Twitter

Màxim Huerta está en una semana de despedidas. El miércoles, engullido por un turbio pasado fiscal, dejó el Gobierno sólo seis días después de haber tomado posesión como ministro de Cultura y Deporte y ahora ha optado por decir adiós a Twitter, una red social en la que era especialmente activo y donde ironizaba a menudo, pero que, desde que se conoció su nombramiento, se había convertido en su peor enamiga.

Màxim Huerta está en una semana de despedidas. El miércoles, engullido por un turbio pasado fiscal, dejó el Gobierno sólo seis días después de haber tomado posesión como ministro de Cultura y Deporte y ahora ha optado por decir adiós a Twitter, una red social en la que era especialmente activo y donde ironizaba a menudo, pero que, desde que se conoció su nombramiento, se había convertido en su peor enamiga.

Al iniciarse su fugaz carrera política, comenzaron a aparecer en los medios de comunicación 'tuits' sacados de las catacumbas de Twitter y que no eran del todo apropiados para un ministro: desde críticas y chanzas sobre el deporte («menos deporte, creo que hago de todo») hasta comentarios picantones («las tetas de Ana Rosa son de premio español»). Para un ministro un tanto extravagante y que ya causaba una mezcla de recelo y estupor entre buena parte de la población, no fue la mejor carta de presentación.

Y Twitter todavía le reservaba más disgustos. Al conocerse sus problemas con Hacienda, se 'exhumaron' otros 'tuits' suyos sobre el tema, que aparecían por doquier. «Estar al día con Hacienda ya no se lleva», «¿Pero nadie me envía cartas de amor? ¡¡Todas de Hacienda», «Tú deja de pagar a Hacienda y a la Seguridad Social y verás. Pero un equipo de fútbol...». Estas son algunas 'perlas' de su pasado que empezaron a pesar como una losa a ese ministro recién nacido que era Màxim.

Màxim ya no está en Twitter. / E. C.

Así, tras dimitir y haber estado su nombre onmipresente en la red social durante varios días, Màxim Huerta ha optado por eliminar su cuenta. Así, sin una despedida. Al parecer, antes de su adiós, cambió su foto de portada en Twitter: retiró una en la que se le veía como ministro y la sustituyó por otra en la que aparecía de vacaciones. Una especie de 'ahí os quedáis, jauría'. Luego, borró todos los contenidos, cosa que no había hecho ni en los momentos de mayor vapuleo mediático por sus polémicos 'tuits'. Y, para finalizar, bajó la persiana de Twitter. No se sabe si definitivamente o hasta que escampe. Su sucesor en el cargo, José Guirao, no está presente en esta red social. Al parecer, ha comentado que así evita «meter la pata».