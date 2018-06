Malos buenos tiempos para el pnv El Gobierno Urkullu vuelve a sufrir en el Parlamento vasco tras romper con el PP, ahora por sus incongruencias y su mala gestión de la OPE de Osakidetza, mientras aguarda que el nuevo idilio jeltzale con Sánchez le reporte dividendos pronto ALBERTO AYALA Domingo, 24 junio 2018, 01:06

Era apenas cuestión de tiempo. Y los pronósticos han empezado a cumplirse esta misma semana con precisión suiza. La decisión del partido de Andoni Ortuzar de unirse a la oposición de izquierdas, nacionalista y secesionista, poner fin a su colaboración con el PP en el Congreso, acabar de forma abrupta con el mandato del popular Mariano Rajoy en La Moncloa y auspiciar su sustitución por el socialista Pedro Sánchez ha empezado a costar los primeros dolores de cabeza al Gobierno de coalición PNV-PSE que lidera el lehendakari Iñigo Urkullu.

Anticipábamos hace apenas quince días en esta columna de análisis dominical que el balneario en el que han vivido los jeltzales en los últimos años, en los que han navegado por la vida política vasca y española con viento absolutamente favorable, casi sin apenas contratiempos, tocaba a su fin. Y así empieza a ser.

El PP vasco que preside por el momento Alfonso Alonso -ya veremos si sigue en ese puesto, no es demasiado probable, en el caso de que la exvicepresidenta del Gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría se convierta en la nueva líder de los conservadores- materializaba jueves y viernes en el Parlamento de Vitoria con palabras y, sobre todo, con hechos su ruptura con los peneuvistas. Era la esperada respuesta al decisivo apoyo de los de Ortuzar a la caída política de Rajoy.

De esta forma Urkullu retrocede a sus principios. A sus primeros meses en Ajuria Enea, entre diciembre de 2012 y septiembre de 2013, al frente de un Gobierno monocolor peneuvista tras batir en las elecciones a los socialistas y terminar con el breve mandato de su líder, Patxi López.

Durante esos meses el gabinete peneuvista vivió en el alambre parlamentario con derrotas continuas, casi semanales. Al punto que Sabin Etxea llegó a sopesar seriamente la posibilidad de cortar abruptamente la legislatura y convocar elecciones autonómicas anticipadas.

No hizo falta. Un PSE muy tocado, abandonado en las urnas por una parte significativa de su electorado, firmaba un pacto de legislatura con el PNV. El compromiso salvaba los muebles a los nacionalistas y al propio Urkullu. A cambio del compromiso de ceder en el futuro un poco de poder al partido de Idoia Mendia, como así sucedió. Poder que, según recientes encuestas, el PSE no ha sido capaz de rentabilizar en intención de voto. Y es que la inmensa mayoría de los vascos no sabría ni que comparte la gobernabilidad de Euskadi con el PNV.

Pues bien, el primer sinsabor parlamentario importante para el gabinete PNV-PSE le llegaba el jueves. En el orden del día de la Cámara: el escándalo que se ha suscitado en torno a la limpieza de la oferta pública de empleo (OPE) de Osakidetza. Por primera vez, los peneuvistas se veían obligados a tragar el sapo y votar a favor, al igual que el PSE, de una resolución parlamentaria auspiciada por la heterogénea oposición que conforman EH Bildu, Podemos y PP, en la que se reconoce la existencia de «indicios» de fraude en las oposiciones. De no hacerlo, el texto se hubiera aprobado igualmente y los jeltzales hubieran sido derrotados.

El futuro de Darpón

Claro que no deja de resultar sorprendente el posicionamiento peneuvista habida cuenta que sólo unos días antes el consejero de Salud, Jon Darpón, insistía en negar todas las evidencias. En los próximos días, cerrada la investigación abierta por Osakidetza tarde y a regañadientes, el consejero deberá comparecer ante la Cámara vasca -que interrumpirá para ello sus vacaciones- para dar explicaciones.

Si su conclusión es que no ha habido nada anómalo habrá que aguardar qué tienen que decir la izquierda abertzale, podemitas y populares, amén de sindicatos y la propia Fiscalía. Si, por el contrario, confirma las irregularidades, sería lo mismo que aceptar que Osakidetza, que Sanidad, no han sido capaces de organizar una OPE limpia y la cabeza política de Darpón podría correr serio peligro pese al cerrado apoyo del lehendakari, con el que ha contado hasta el momento.

Podría ser un serio borrón político para el PNV a unos meses de las elecciones municipales y forales de mayo de 2019. Unos comicios en cuya antesala se conocerá con toda probabilidad la sentencia contra los implicados en el denominado 'caso De Miguel', la presunta trama corrupta liderada por el ex 'número dos' del PNV alavés. Las primeras semanas del juicio, que se calcula se prolongará hasta noviembre, han servido para confirmar algunas de las corruptelas que ya se habían denunciado.

Pero no todo son problemas para el PNV, ni muchísimo menos. El lehendakari se reúne mañana con el presidente Pedro Sánchez en La Moncloa, y Sabin Etxea confía en que la cita sea la antesala del desbloqueo del traspaso de algunas de las transferencias pendientes a Euskadi. También del final de la política de dispersión de presos de ETA que Rajoy se negó a modificar, pese al adiós definitivo a las armas de hace siete años y a la reciente disolución de la banda.

Respecto a las posibilidades de que Euskadi tenga un nuevo Estatuto parecen más en manos del PNV que de Sánchez. Los jeltzales saben que lo pactado con EH Bildu en Vitoria supera el marco constitucional y jamás recibirá el plácet del Congreso.