LAS LÍNEAS ROJAS DEL PNV

El PNV es necesario para asegurar la gobernabilidad en España. El Gobierno de Rajoy cuenta con conseguir el apoyo de sus cinco diputados para volver a aprobar los Presupuestos con la misma suma aritmética que en 2017. El año pasado se abrió un debate sobre la negociación sin líneas rojas que posibilitó un acuerdo entre los jeltzales y el PP para que las cuentas de los ejecutivos de Madrid y Vitoria pudiesen ser aprobadas gracias a un compromiso cruzado nunca reconocido por sus protagonistas. Unos se preguntaban que cómo era posible que el PNV se prestara a blanquear la corrupción de los populares y que no estableciera un cordón sanitario para posibilitar la caída de un Gobierno acosado por los escándalos. Otros defendían que precisamente el estado lamentable en el que se encontraba el Gabinete Rajoy ofrecía una situación inmejorable para sacar todos los recursos económicos posibles para Euskadi, incluida una renegociación favorable del Cupo.

Incluso dentro de los votantes del PNV se producía este debate, un tercio no se sentía cómodo sosteniendo al Rajoy independientemente de las ventajas que le reportaba a Euskadi. La línea roja de aquellos días estaba marcada por la regeneración democrática. Y el PNV se la saltó haciendo una pedagogía del pacto hasta con el diablo, si resultaba beneficioso para los intereses de la ciudadanía vasca.

Un año después, el PNV se muestra partidario de establecer condiciones previas para acceder a negociar con ese mismo Gobierno que no ha pagado sus responsabilidades políticas por la corrupción. Las nuevas líneas rojas tienen un número: el 155, el artículo de la Constitución que se ha aplicado a Cataluña para dejarla sin autogobierno.

En el pasado diciembre, tras el encarcelamiento de Oriol Junqueras y otros líderes independentistas y con el 155 en vigor se preguntó en el Deustobarómetro por el posible apoyo del PNV en esas condiciones a los Presupuestos del Estado en 2018. El número de disconformes dentro de los votantes del PNV se incrementaba casi hasta el 40%. Aun así, existirían más votantes del PNV partidarios de no establecer una línea roja en solidaridad con Cataluña y seguir aprovechando la debilidad del Ejecutivo central para incrementar los recursos a disposición de la ciudadanía vasca

Por eso el PNV necesita que se pongan las pilas los independentistas y formen rápidamente un Govern realista. El ‘procés’ unilateral nunca ha contado con su simpatía ni con la de sus votantes y no quieren que por su culpa Euskadi pierda otra buena oportunidad .Pero los tiempos corren en contra de los intereses tanto de peneuvistas como de populares. El nuevo president de Cataluña podría no ser investido hasta mediados de mayo, muy tarde para que el PNV pueda cumplir su palabra de no aprobar los presupuestos de Mariano Rajoy mientras el 155 siga en vigor.

Existe un factor nuevo que no está estrictamente relacionado con la solidaridad con Cataluña a tener en cuenta para explicar la intensidad con la que están remarcando este año el trazado de la línea roja los dirigentes jeltzales. Las movilizaciones multitudinarias de marzo de marcado acento social, fundamentalmente la de las mujeres y los mayores, señalaban en última instancia a Rajoy. Incluso los líderes del PNV se unieron a los pensionistas en la calle para exigir al Gobierno que aumentara la raquítica subida del 0,25%. Las elecciones municipales y forales están a la vuelta de la esquina y los estrategas de Sabin Etxea saben que los electores utilizan estas elecciones para mandar señales de disconformidad con su partido. La calle se está moviendo y los alcaldes y diputados generales del PNV pueden agradecer que su partido se aleje deRajoy que tiene enfurecida a la ciudadanía vasca.