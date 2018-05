Liderazgo en entredicho Socializar la compra del chalet entre las bases comprometerá el rumbo de Podemos aunque Iglesias y Montero salgan legitimados Iglesias y Montero. OLATZ BARRIUSO Domingo, 20 mayo 2018, 00:49

Tiene serios riesgos la maniobra que los líderes de Podemos anunciaron ayer para intentar ganar entre las bases la legitimidad perdida ante la opinión pública con la compra del dichoso chalet de la sierra. Al margen de la consulta interna sobre su continuidad al frente de la nave morada, un órdago que cabe suponer lanzan porque saben que van a ganarlo, lo más llamativo de la comparecencia de la pareja Iglesias-Montero, de urgencia y un sábado por la tarde tras airear convenientemente la victimista carta interna con la que se declaran objeto de una persecución solo por su color político, es que Pablo Iglesias, con aire entre desconcertado y dolido, asegurase estar sorprendido por la enorme bola de nieve en que se ha convertido su aterrizaje en la burguesía acomodada de la que el partido renegó como mantra fundacional. Ellos eran la gente, los currantes, los oprimidos; los políticos de toda la vida eran la casta, los opresores, los aislados en su burbuja de Somosaguas. La incoherencia resulta tan burda, tan de grueso calibre, subrayada por el célebre tuit contra De Guindos, que cualquier intento de corregirla o disculparla solo pone más a la luz el dislate. Un error de bulto que, pese al silencio impuesto, ha hecho llevarse las manos a la cabeza a dirigentes y cuadros medios del partido.

En ese clima de sorda impotencia ante una metedura de pata estratosférica -no por, repitámoslo, gastar el dinero honradamente ganado en lo que a uno le plazca sino por el daño a la credibilidad del discurso sobre el que se fundó Podemos- tendrán que acudir los militantes al plebiscito impulsado por sus líderes para legitimarse. El silencio oficialista al que se ha plegado casi toda la tropa morada -con la salvedad del 'anticapi' alcalde gaditano 'Kichi', que ha recordado que los podemitas donan el sueldo no por pose, sino para no parecerse a la casta a la que pretendían remover de sus poltronas-, hace presagiar un espaldarazo de las bases a los Iglesias-Montero. Lo contrario abriría una crisis de tal calibre en la formación morada que podría incluso desintegrarla en cruentas luchas intestinas.

La pregunta es si la legitimación interna -que podría verse a su vez en entredicho si la participación es baja- no comprometería igualmente el liderazgo del secretario general y la portavoz en el Congreso por el daño que este 'affaire' ha hecho ya a las siglas a un año de las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo de 2019. Hasta ahora, el partido daba muestras de que algo había aprendido de los errores del pasado, por ejemplo, al cerrar con inusitada celeridad y sin demasiado estruendo un acuerdo con el errejonismo para las listas en Madrid tras filtrarse la conspiración que preparaba contra Iglesias la defenestrada Carolina Bescansa. El declive del bipartidismo y la manifiesta incapacidad del PSOE para mostrar algo de pulso en el seno de la izquierda insufló nueva vida a Podemos en las encuestas. Se mascaba un cierto optimismo, aires de resurgimiento. Pero el plácet de las bases al proceder de Iglesias y Montero solo serviría para contaminar a toda la organización con la sospecha de la impostura y del discurso prefabricado y de cartón piedra. Nada que pueda ilusionar a sus potenciales votantes, que perfectamente podrían huir despavoridos hacia otras siglas o hacia un desencantado abstencionismo.