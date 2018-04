La Justicia alemana deja en libertad a Puigdemont y descarta el delito de rebelión 00:55 La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein fija una fianza de 75.000 euros para el ex presidente catalán mientras estudia su entrega a España AGENCIAS Jueves, 5 abril 2018, 19:39

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (norte de Alemania) ha descartado este jueves el delito de rebelión en la petición de extradición a España del ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y lo ha dejado en libertad bajo fianza mientras estudia la entrega. Según explica el tribunal en un comunicado, la sala primera de lo penal considera en principio que la imputación del delito de rebelión es «inadmisible», pero cree que sí puede ser aceptado el de corrupción, como malversación de fondos públicos, por lo que el proceso de extradición sigue adelante. Así, deja en libertad al político independentista con una fianza de 75.000 euros.

Según apunta, «por motivos jurídicos» no puede aceptarse una extradición por rebelión de acuerdo con el Código Penal español, ya que «los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación vigente aquí». A su juicio, el delito que podría ser equiparable en Alemania, el de «alta traición», no puede aplicarse porque no se cumple el requisito de la «violencia».

Esta decisición descarta la tesis de la Fiscalía General del de ese mismo estado alemán, donde fue detenido el dirigente catalán el 25 de marzo después de activarse la orden europea de detención y entrega (OEDE), que había reclamado que activara la extradición a España por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos. La decisión del Ministerio Público supuso un espaldarazo a la tramitación de la euroorden por parte del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que vio cómo la acusación pública germana defendía su tesis sobre los tipos delictivos.

Sin embargo, la decisión tomada ahora por la Audiencia descalifica todas las tesis del Supremo y pone en un brete a la Justicia española, que en caso de extradición no podrá juzgar a Puigdemont por el cargo de rebelión, mientras que sí lo hará con el resto de procesados en el caso.