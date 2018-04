Cuando el juez se convierte en parte Sànchez tiene tanta legitimidad democrática para ser presidente como Arrimadas XABIER GURRUTXAGA Jueves, 12 abril 2018, 23:57

La candidatura de Jordi Sànchez a la Presidencia del Govern tiene tanta legitimidad democrática como la de Inés Arrimadas. No hay una norma que regule la limitación de sus derechos por estar incurso en un proceso penal en situación de prisión provisional. Solamente el artículo 384bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo, una vez sea firme el auto de procesamiento y siga vigente la orden de prisión. En este caso el auto de procesamiento no es firme por lo que no cabe declarar aún la suspensión. Sin embargo, el juez Llarena ha vuelto a negar al diputado Sànchez la petición de que le conceda permisos penitenciarios para poder acudir a las sesiones de investidura.

Se puede cuestionar legítimamente, desde un punto de vista político, la idoneidad de esta candidatura. Las razones políticas para defender su candidatura como para rechazarla son obvias e innegables. Son razones legítimas que forman parte del debate en una sociedad democrática. A mi juicio también es una estrategia equivocada que conduce inequívocamente a nuevas elecciones. Pero esto es un juicio político y no jurídico.

Sin embargo, el Poder Judicial, en aras de su imparcialidad e independencia, no puede actuar y resolver condicionado por intereses políticos, aunque lo que está en juego sea lo que algunos llaman «razón de Estado». La grandeza de un juez es saber dejar a un lado su posición ideológico-política y resolver la causa que examina desde la convicción formada en el propio proceso, con aplicación estricta de la ley y la jurisprudencia, aunque su resolución no le guste políticamente. En caso contrario estaríamos ante un juez contaminado por sus convicciones ideológicas y sus posicionamientos políticos.

Los autos del juez Llarena, sin entrar ahora en el affaire de la euroorden, los relativos a la prisión provisional de los procesados, están esencialmente viciados por la 'razón de Estado', aunque las resoluciones mantienen formalmente una apariencia jurídica solvente. A mi juicio, las decisiones suponen una vulneración grave del instituto jurídico de la 'prisión provisional'. En su última solicitud Sànchez pedía que se le concediera un permiso para acudir al pleno de investidura. No pedía que se revocara el decreto de prisión provisional. El juez deniega la petición alegando el riesgo de reiteración delictiva.

Conforme a la doctrina constitucional sobre la prisión provisional, el juez debe ponderar objetivamente el peligro que se trata de evitar. No es suficiente decir que existe, sino que debe objetivarlo, no con apreciaciones genéricas sino con elementos claros que permitan razonablemente concluir a cualquier persona con sentido común que efectivamente esa amenaza es real.

Con su negativa el juez no solo restringe el derecho a asistir al pleno, sino que lo que realmente hace es impedir que Jordi Sànchez pueda ser investido president. Que es de lo que se trata. No estamos ante una posible reiteración delictiva sino ante el 'riesgo político' de que un procesado pueda ser investido. Obviamente, no estamos ante uno de los principios previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El auto no trata de evitar el problema que justifica la prisión provisional. Lo que busca impedir es que se cree una situación institucional imposible de ser admitida por los poderes del Estado, ciegamente conducidos por estrategas políticos y judiciales, empeñados en reducir el problema a un asunto meramente criminal. Me da la impresión de que Pablo Llarena más que en un juez imparcial ya se ha convertido en parte del proceso con intereses propios.