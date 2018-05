La juez Alaya: «PSOE y PP me quitaron por miedo a que investigara los cursos de formación» La juez asegura que la quitaron de en medio «porque lo que estábamos viendo era sumamente grave» y podía estar pasando en otras autonomías COLPISA Lunes, 21 mayo 2018, 09:25

La juez Mercedes Alaya, conocida por la instrucción de causas como la de los falsos ERE de la Junta de Andalucía o los cursos de formación, ha ofrecido una entrevista al diario ABC en la que habla sobre sus distintas macrocausas, la necesidad de reformar el Código Penal para casos de corrupción y sobre las presiones que recibió de Susana Díaz o Alfonso Guerra.

«Lo de la presidenta de la Junta de Andalucía fue muy grave, pues provocó en mi opinión que yo dejara de investigar dichos procedimientos a cambio de un pacto político que se debió producir entre el PP y el PSOE, y que ya venía evidenciándose en las diferentes macrocausas que instruía al denotarse un menor interés acusatorio», explica.

Se queja de que la apartaran de las macrocausas y se muestra rotunda. «PSOE y PP me quitaron por miedo a que investigara los cursos de formación». Pero, ¿por qué al PP no le iba a interesar que se siguieran investigando los cursos de formación?. «No querían que investigáramos los cursos de formación, porque lo que estábamos viendo era sumamente grave, como era que una Administración impidiera físicamente a los funcionarios que controlaran el desarrollo de los cursos de formación sin ponerles coches, sin pagarles dietas, sin darles posibilidad de horarios, cursos que en muchísimos casos no se impartían; en otros supuestos, sin seguir el procedimiento expresamente previsto, se utilizaban las subvenciones a formación concedidas por la Junta para con ellas pagar nóminas a trabajadores, que en muchos casos no recibían dicha formación, pero permitiendo con ello que durante el tiempo de la supuesta formación siguieran cotizando a la Seguridad Social, lo que posibilitaba que los trabajadores pudieran acceder nuevamente a prestaciones por desempleo», cuenta.