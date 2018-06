Josu Erkoreka: «No tengo duda de que las transferencias se van a desbloquear con el Gobierno de Sánchez» Erkoreka considera que si los gobiernos central y vasco no pactan nuevas transferencias «el PSE tendría que dar explicaciones». / Manu Cecilio El portavoz del Gobierno vasco defiende la labor de PNV y Bildu en la reforma del Estatuto: «No busca reformular las estructuras del Estado» OCTAVIO IGEA Lunes, 18 junio 2018, 01:22

Josu Erkoreka, portavoz y consejero de Autogobierno y Función Pública del Ejecutivo vasco, augura una etapa de entendimiento con el equipo de Pedro Sánchez y defiende la reforma del Estatuto que plantean PNV y Bildu pese a que no tiene encaje legal y el resto de partidos del Parlamento la rechazan. «No busca reformular las estructuras del Estado sino definir Euskadi».

- ¿Tiene fecha la reunión entre Sánchez y Urkullu?

- Han hablado, pero no. Pero existe un interés compartido en que el encuentro sea lo antes posible.

- ¿Y qué esperan de ese encuentro y de los meses venideros?

- Que la actitud del Gobierno sea diferente a la que había hasta ahora. Aunque peor que la que tenía el PP respecto a las transferencias pendientes es inimaginable.

- ¿Qué sensación le ha dejado el primer contacto con la ministra Meritxell Batet?

- La conozco del Congreso, tenemos buena relación. No he encontrado oposición a mis peticiones sino todo lo contrario. El principal requerimiento es que se cumpla íntegramente el Estatuto, y ella ya lo sabía.

- ¿Consideraría un fracaso no lograr las transferencias pendientes ahora que el Partido Socialista está en los dos gobiernos?

- El PSE tendría que dar explicaciones si eso ocurre, pero no es el escenario con el que trabajamos. No tengo duda de que el proceso de transferencias se va a desbloquear, otra cosa es lo que avance. Dependerá de lo que dure la legislatura.

- ¿Está yendo demasiado lejos la reforma del Estatuto que plantean PNV y Bildu? El PSOE ya ha advertido que no incluirá el derecho a decidir si reforma la Constitución.

- Que el PSOE se oponga al derecho a decidir no es una novedad. El Parlamento ha asumido el debate para la actualización del Estatuto y el propósito del Gobierno es que se cierre con el máximo consenso. Están empezando, así que me parece prematuro debatir sobre el encaje constitucional que tendrían las decisiones que se tomen.

- ¿Pero le parece buen arranque que el resto de partidos coincidan en avisar de que se avanza por un camino que vulnera la ley?

- Forma parte de la puesta en escena parlamentaria. Todo el mundo sabía que cuestiones como el derecho a decidir iban a tratarse en la ponencia de Autogobierno, veremos cómo evoluciona.

- No es solo el derecho a decidir. PNV y EH Bildu también quieren reorganizar el Estado español desde el Estatuto.

- No tengo detalles puntuales sobre lo que ha acordado la ponencia, pero no se está haciendo un planteamiento 'hispanocéntrico' sino 'vascocéntrico'. Se quiere definir lo que Euskadi reivindica en términos de autogobierno, competencias y articulación institucional. No se quiere reformular las estructuras del Estado.

- Pues se pretenden objetivos como que España pase a ser un Estado confederal.

- Lo que se quiere es articular una relación confederal con España, no el tipo de organización que deba tener España.

- Habla de buscar el máximo consenso cuando Podemos, PSE y PP no están de acuerdo con nada de lo tratado hasta ahora en la reforma del Estatuto.

- Lo de 'máximo consenso' es una expresión que se incluye en el acuerdo de Gobierno con el PSE, no lo he redactado yo. Y la voluntad es esa.

- ¿Dice que la esperanza de EH Bildu y PNV debe ser que el PSE se sume a su acuerdo estatutario para que sea transversal?

- La esperanza es que se busque el máximo consenso.

- La pasada semana dijo que la cadena humana organizada por Gure Esku Dago fue un mero acto simbólico de la ciudadanía cuando muchos altos cargos del PNV participaron en la jornada. No parece que el Gobierno vasco y el Partido Nacionalista muestren la misma sensibilidad.

- Me habla de una entrevista en euskera en la que yo no usé la palabra 'mero'. Recalqué la fuerza simbólica del acto porque la cadena concluía en el Parlamento vasco. La RAE dice que algo simbólico es 'algo muy representativo de una idea', y lo que vimos era algo muy representativo. Pocas ideas hay en Euskadi capaces de reunir a 175.000 personas.

- ¿Los consejeros del Gobierno vasco tenían permiso para participar en el acto de Gure Esku Dago? No fue ninguno.

- La convocatoria estaba dirigida a la ciudadanía, no a las instituciones, y nuestro criterio es el de no participar en manifestaciones que no sean convocadas por el propio Gobierno. Pero no hubo una instrucción concreta.

«Nos conocemos del Congreso; no he encontrado oposición a mis peticiones, sino todo lo contrario» Conversación con Batet

- ¿Ese criterio no valía cuando la consejera Tapia participó en una consulta popular de Gure Esku Dago en su pueblo el año pasado?

- No era una manifestación, era un acto puntual, y que nos guiemos por un criterio no quiere decir que no tengamos una ideología concreta.

- Ha citado que participaron 175.000 personas en la cadena humana. Serían como el 20% de los mayores de edad vascos. ¿Le parece que el derecho a decidir genera en la calle el mismo interés que en los partidos nacionalistas?

- Eso lo debe medir el Parlamento, acaba de abrir el proceso participativo para que la sociedad sume ideas a la reforma del Estatuto a través de Eusko Ikaskuntza...

- Eusko Ikaskuntza quería reunir el pasado sábado en Bilbao a 200 personas para hablar de autogobierno y congregó a 60.

- No tengo información al respecto, pero el proceso participativo quería tomar la temperatura a la sociedad para saber qué le interesa a la hora de reformar el Estatuto.

- Permita que insista con lo de los 175.000 participantes en la cadena humana. PNV y Bildu sumaron más de 500.000 votos en las últimas elecciones autonómicas. ¿Le sigue pareciendo una cifra relevante?

- Ni voy a sobredimensionar lo que pasó ni le voy a restar importancia, pero la cifra no me parece irrelevante. ¿Si es suficiente? No lo sé.

«No critico al Athletic»

- ¿Qué le pareció el apoyo del Athletic a la causa de Gure Esku Dago?

- Es una decisión de su directiva que supongo que habrá ponderado. Es una entidad más de las que se unieron al acto, y no soy quien para enjuiciar lo que hizo y su forma de posicionarse en la vida política.

- Hay quien ha recordado que cuando ETA atentaba el Athletic guardaba silencio...

- No es la primera vez que un club de fútbol toma posición en política, mire el Barcelona en Cataluña. Claro que hay gente que echa en falta otros pronunciamientos, pero si echamos la vista atrás podemos ver que en los años 40 había fotos de jugadores del Athletic con el brazo en alto. Seguramente el marco político no permitía otra cosa entonces...

«No voy a restar importancia ni a sobredimensionar lo que ocurrió» Cadena de Gure Esku Dago

- El marco político sí que permitía condenar la actividad de ETA hace unos años...

- No voy a criticar al Athletic ni por una cosa ni por otra aunque tenga mi opinión personal, pero es el club el que evalúa el consenso que generan sus posicionamientos en la masa social.

- Hablando de fútbol. ¿Con quién va en el Mundial?

- Aún no he examinado el cuadro de contendientes, ya lo evaluaré...

«Una nueva política penitenciaria no tendría por qué demorarse»

- ¿Preocupa en el Gobierno vasco que la nueva posición que anuncia el PP en el Parlamento, más alejado del PNV, pueda dificultarles la legislatura?

- Veremos en qué se traduce eso. Comprendo que su primera reacción por lo ocurrido con la moción de censura sea de disgusto, pero ahora debe decidir si va a conformar una oposición 'frankenstein' en el Parlamento con Bildu y Podemos. No creo que le interese demasiado.

- ¿Espera entonces que esté de su lado cuando toque alcanzar pactos de calado?

- Con reacciones como la pataleta infantil que supone enmendar sus propios Presupuestos en el Senado, y hacerlo de forma torpe, el PP no está contribuyendo a mejorar su imagen en Euskadi. Ellos verán si se comprometen con la estabilidad o juegan a desestabilizar sumándose a Bildu y Podemos.

- Los socialistas vascos han defendido esta semana que los presos de ETA sean acercados. ¿Les hace albergar esperanzas de que ocurra algo a corto plazo?

- Es verdad, lo han defendido con fuerza y es una aportación positiva. Es la consecuencia lógica de la apuesta compartida con el PNV que recoge el acuerdo de Gobierno.

- ¿Tienen información que les lleve a pensar que pueda haber cambios?

- No me atrevo a marcar plazos. Hay una sintonía clara respecto a que ha llegado el momento de acabar con la excepcionalidad, pero otra cosa es fijar el momento exacto en el que van a empezar a darse pasos. Se puede hacer sin modificar la ley, así que no tendría por qué demorarse mucho, es cuestión de convicción y planificación.