Jaume Collboni, proclamado por segunda vez candidato del PSC a la Alcaldía de Barcelona Jaume Collboni. / Efe Hace una triple apelación a los votantes de BComú, Cs y a los «catalanistas pactistas» EUROPA PRESS Barcelona Sábado, 21 abril 2018, 14:02

El líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha sido proclamado este sábado candidato del partido a la Alcaldía de la ciudad para las elecciones municipales del próximo año.

La candidatura de Collboni ha sido aprobada en el Consell de la Federación del PSC en Barcelona después de ser la única que se ha presentado al proceso de primarias del partido, por lo que repetirá como candidato del PSC en las municipales -ya lo fue en 2015, cuando obtuvo cuatro concejales-.

En su discurso tras ser proclamado candidato, Collboni ha agradecido al partido su apoyo y ha destacado que el PSC, tras unos años difíciles, vuelve a ser «un partido fuerte, cohesionado y que está dispuesto a trabajar para la ciudad y que lo hará con unidad».

Ha reivindicado el legado de los exalcaldes socialistas de Barcelona Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos y Jordi Hereu, a los que ha calificado de ser un «ejemplo y una fuente de inspiración» para él.

Alcalde de «todos»

El líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona ha asegurado que la «gran ilusión» de su vida es ser alcalde de Barcelona y que tiene la misma pasión que cuando se presentó a los anteriores comicios, pero con la diferencia de que ahora tiene la experiencia de haber estado en el Ayuntamiento y haber formado parte del Gobierno municipal durante 18 meses.

«Yo amo Barcelona, es mi patria, el escenario de mi infancia, donde he crecido, donde he querido, donde me hecho ciudadano. Donde he aprendido a ser persona y he intentado ser mejor persona», ha señalado.

Collboni ha apuntado que quiere ser un alcalde con sensibilidad para todos los ciudadanos y con la ambición de proyectar Barcelona al mundo como una ciudad global: «Un alcalde que tenga toda Barcelona en la cabeza y a todos los barceloneses en el corazón. Sin exclusiones, sin prejuicios, sin gobernar contra una parte de la ciudad».

Primer compromiso

Ha criticado la gestión del Gobierno municipal encabezado por la alcaldesa, Ada Colau, ya que cree que no ha cumplido sus compromisos y ha sumido la ciudad en «una especia de niebla, que ya dura demasiados años, que ha llevado el conflicto político, la crisis económica y el incremento de desigualdades».

Asimismo, ha incidido en que, según él, Colau no ha cumplido sus promesas en materia de vivienda y ha anunciado su primer compromiso público si es escogido alcalde: «Hoy me comprometo a que esta ciudad volverá a construir una media de 1.000 pisos sociales asequibles de alquiler por año».

Además, ha defendido que quiere priorizar la ciudad ante la situación política de Cataluña y construir «una Barcelona fuerte, con voz propia y conectada». «No permitiremos que Barcelona se convierta en un campo de batalla más del independentismo. No permitiremos que Barcelona continúe siendo un campo de pruebas de políticas fracasadas, como las de Colau. No permitiremos que la Alcaldía de Barcelona sea un premio de consolación para carreras políticas frustradas», ha añadido, en referencia al posible candidato de Cs, Manuel Valls.

Triple apelación

Collboni ha hecho una triple apelación para recoger apoyos: a los votantes de BComú desilusionados por la gestión de Colau, a los de Cs y a los «catalanistas pactistas».

A los votantes de izquierdas, que votaron a BComú y que se «sienten desilusionados, desesperanzados, muchas veces engañados por unas promesas imposibles de cumplir», ha llamado a votar al PSC para agrupar a toda la izquierda plural, que cree que representa el socialismo.

También se ha dirigido a los votantes de Cs porque destaca que el PSC quiere construir una «Barcelona, de integración, multicultural, bilingüe, de identidades compartidas», y a los catalanistas no independentistas, ya que considera que la mejor manera de avanzar en el autogobierno de Cataluña es con el proyecto del PSC.

Miquel Iceta

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha expresado su confianza «total y absoluta» en la candidatura de Collboni, porque cree que es el alcalde que Barcelona necesita.

Además, ha reiterado las críticas al Gobierno municipal de Colau: «Barcelona está retrocediendo, está perdiendo pie. Los barrios son descuidados y la gran asignatura, la vivienda, se ha suspendido de forma total y absoluta», y ha reivindicado la gestión de los exalcaldes socialistas como el ejemplo a seguir.

Al acto también han asistido el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu; diputados del PSC en el Parlament, como Ferran Pedret; el secretario de Organización del partido, Salvador Illa; los concejales socialistas en el consistorio; la diputada en el Congreso Meritxell Batet, y el eurodiputado Javi López.