El jardín de Sánchez La legislatura de Mariano Rajoy ha estallado en mil pedazos y la alternativa no es tranquilizadora El líder socialista Pedro Sánchez. / EFE TONIA ETXARRI Lunes, 28 mayo 2018, 01:02

La sentencia de 'Gürtel' ha hecho estallar en mil pedazos la legislatura de Rajoy, justo después de que hubiera logrado aprobar las Cuentas públicas gracias al apoyo, entre otros, de dos grupos tan antagónicos e incompatibles como el agua y el aceite: Ciudadanos y el PNV. La Justicia ha condenado al PP a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo de la contabilidad paralela que el partido tenía desde su refundación en 1989. Ni le imputa ni le procesa. Le atribuye una responsabilidad civil, no penal. Ser partícipe a título lucrativo implica, según el Código Penal, «desconocimiento de los hechos». Lo hemos visto en otras sentencias recientes de impacto mediático. Pero da igual. Los juicios paralelos no están para precisiones técnicas. Y la oposición, tampoco.

Pedro Sánchez estaba buscando su hueco desde hace un año. Y se ha vuelto a encontrar, por carambola, la situación oportuna para cumplir su sueño de hacer su asalto a La Moncloa mediante los apoyos que no le dan las urnas. Ciudadanos se ha puesto enfrente de su socio. Podemos, al fin, puede liberarse de la presión mediática sobre el chalé de Iglesias y Montero de más de 600.000 euros. Y los nacionalistas, pendientes de que el aspirante a sustituir al Gobierno del PP diga qué precio está dispuesto a pagar.

Con la fragmentación política que acusa el Parlamento español, el Gobierno se ha tenido que trabajar las mayorías al minuto. Casi nunca las ha logrado, salvo en contadas excepciones como la aprobación de los Presupuestos o la respuesta al desafío secesionista catalán con la aplicación del artículo 155 de la Constitución . Pero las alianzas políticas, en una situación tan malabar, pueden cambiar en un instante. A Mariano Rajoy la tranquilidad le duró apenas tres días. Justo el tiempo en que pasó de recomendar a Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que actuara con la lealtad de Pedro Sánchez ante los últimos movimientos del president de la Generalitat, a arremeter contra el líder del PSOE por habérsele ocurrido presentar una moción de censura imposible.

Porque Pedro Sánchez se ha metido en un un jardín. No quiere arriesgarse a negociar precio alguno a cambio de votos. Eso le supondría tener que aplicarse una corrección en toda regla de su propia política. Tendría que estar dispuesto a cambiar de actitud con los rupturistas de Cataluña, a quienes necesita, para que su moción de censura salga adelante. Del president Quim Torra dijo que era un xenófobo y lo comparó con Le Pen. Si la opinión pública europea está escandalizada al saber que «la xenofobia ha tomado las riendas del independentismo en Cataluña», según dijo el propio Sánchez, ¿cómo va a explicar que pida los votos de esos 'lepenistas'? Por eso no lo pide. Quiere apoyos voluntarios. Una especie de adhesión a su candidatura. Una fórmula que parece destinada al fracaso.

Los intereses por derribar a Rajoy van por barrios. Al PNV no le interesa acortar la legislatura. De hecho, esa fue una de las motivaciones que le condujo a votar afirmativamente los Presupuestos Generales del Estado, además de los notables beneficios que logró, a cambio, en inversiones para infraestructuras y el aumento de las pensiones. Parece poco probable que el PNV se arriesgue a perder lo conseguido. Apoyar un gobierno socialista implicaría cambios que le perjudicarían. ¿Derogaría Sanchez los Presupuestos recién aprobados en el Congreso?

El PNV sabía que con un futuro gobierno de Ciudadanos nunca conseguiría tanto como lo que ha logrado arrancar al equipo de Rajoy. Pero la pesadilla ahora vuelve a proyectarse sobre Sabin Etxea. Porque Ciudadanos quiere forzar elecciones. «Le hemos aguado la fiesta a Rivera», se jactaba Andoni Ortuzar cuando apoyaron los Presupuestos de Rajoy. Pero ahora no se sabe con certeza quién es el protagonista de la fiesta.

El PSOE quiere gobernar un rato. ¿Cómo lo haría con las mismas mayorías parlamentarias que ha tenido Rajoy? El PP quiere agotar la legislatura. El PNV no quiere elecciones. Ciudadanos, sí. Pero no hay posibilidad legal de convocarlas, al margen del presidente del Gobierno, si no es a través de una moción de censura. O sí. Cabe otra salida: que los socios presupuestarios (la mayoría parlamentaria) pacten una convocatoria de elecciones a su debido tiempo. PP, Ciudadanos, PNV... Pero tampoco se pondrían de acuerdo en la fecha. La situación es incierta. Y la alternativa no es tranquilizadora. Sánchez se ha metido en un jardín. Y los demás están en el laberinto.