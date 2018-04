Ignacio González niega que el PP usara la Comunidad de Madrid para financiarse en B 00:19 Ignacio González en la Comisión de Investigación por la presunta financiación ilegal del PP. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas El expresidente insinúa que Lapuerta estaba detrás de la financiación irregular y asegura que llamaba a las consejerías de Madrid para interesarse por las adjudicaciones MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Martes, 10 abril 2018, 11:00

Ignacio González, el principal imputado sobre la trama Lezo que investiga la corrupción en el Canal de Isabel II, niega que el Partido Popular usara nunca las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid para financiarse de forma irregular, pero, sin embargo, se ha dedicado a sembrar sombras de duda sobre el extesorero del PP Álvaro Lapuerta.

El expresidente madrileño, que hoy declara ante la comisión de investigación del Congreso sobre las cuentas del PP, ha afirmado que «nunca», al menos en la época que el fue jefe del Ejecutivo, el Gobierno regional recibió «presiones» o cualquier tipo de indicación por parte de la «dirección» del partido político para contratar con determinados empresarios. No obstante, ha confesado que le sorprendió el «interés» del extesorero del PP Álvaro Lapuerta en las adjudicaciones que se hacían desde la Comunidad de Madrid. Según el compareciente, Lapuerta se dedicaba a llamar a las consejerías para conocer las adjudicaciones.

González ha afirmado que no denunció a Lapuerta porque simplemente «llamar a interesarse no es ningún delito». «Me pareció extraño. No era una práctica normal. No debía ser un sistema normal de funcionamiento», ha confesado, sin llegar a implicar directamente a Lapuerta en algo ilegal.

González además ha usado su intervención en el Parlamento para defender su inocencia. «En ningún caso he participado en una organización criminal. Nunca he perjudicado al canal ni a nadie. Nadie ha podido acreditar que yo haya recibido dinero o que tenga sociedades, después de tres años de investigaciones. Estoy seguro de que no lo van a encontrar, porque nunca ha existido», ha apuntado el exdirigente popular.