Iglesias trasladará a Torra que las vías políticas para Cataluña son posibles El líder de Podemos dice desear que la moción de censura no solo sirva para sacar a políticos corruptos del poder, «sino para abordar la cuestión territorial» EFE Madrid Lunes, 25 junio 2018, 10:44

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, trasladará hoy al presidente catalán, Quim Torra, su voluntad de esforzarse para lograr un escenario en el que las «vías políticas» resuelvan los problemas entre España y Cataluña, algo a lo que cree que puede ayudar mucho el acercamiento de los presos.

En una entrevista en el programa de radio 'La Cafetera', Iglesias ha defendido que el acercamiento a prisiones de Cataluña de los líderes políticos catalanes encarcelados sería una «medida de distensión» y ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le trasladó que «está de acuerdo» y que va a hacer todo lo posible para «facilitarlo».

«Creo que eso puede ayudar mucho a Cataluña y España», ha dicho tras reiterar su convicción de que el conflicto catalán «no lo va a resolver ningún juez», sino que tiene que solucionarse por «vías políticas y democráticas». «Yo me voy a esforzar para acercarnos a un escenario así», ha añadido.

Poco antes, en otra entrevista en Radio 4, Iglesias ha confiado en que «a partir de la nueva realidad en España con el nuevo Gobierno», la relación entre el Ejecutivo y la Generalitat se fundamente «en el diálogo y no en la excepcionalidad y las prisiones».

Mejoras en la financiación

«Voy a tratar de ser útil, vamos a hablar de la política catalana y española y yo creo que es clave normalizar relación de diálogo entre ambos gobiernos y entre las fuerzas políticas de ámbito estatal y catalán», ha apostillado.

Ante la posibilidad de que se planteen mejoras para la financiación en Cataluña, Iglesias ha abogado por un «acuerdo global» con todas las comunidades y no sólo para la catalana, y no comparte que en esta legislatura no hay tiempo para lograrlo, como dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Lo primero antes de hacer declaraciones como esa es sentarse a hablar con todo el mundo y ver qué podemos hacer entre todos», ha subrayado.

Con ese espíritu, Iglesias se reúne hoy con Torra en el Palau de la Generalitat, mientras Sánchez mantiene hoy también un encuentro con el lehendakari, Íñigo Urkullu, en el Palacio de La Moncloa.

Ha dicho desconocer los planes del jefe del Ejecutivo respecto a los presos de ETA y su posible acercamiento al País Vasco, un asunto que supone que «responderá al marco de las relaciones del Gobierno con el PNV».