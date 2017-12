Iceta, tras la decisión del Supremo: «Es una mala noticia» Iceta, en una comparecencia de prensa con Idoia Mendia. / M. Cecilio El candidato del PSC, no obstante, asegura alegrarse de que los otros seis exconsellers hayan quedado en libertad. Inés Arrimadas (Ciudadanos) y García Albiol (PP) también han dado su opinión sobre la decisión del juez Llarena E.C. Lunes, 4 diciembre 2017, 11:56

La reacción de Miquel Iceta tras conocerse que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena mantendrá en prisión a Junqueras, Forn y los 'Jordis' no se ha hecho esperar. El candidato del PSC en las elecciones del 21 de diciembre ha recordado que siempre ha calificado de desproporcionada la medida cautelar de encarcelar a los representantes soberanistas y, según sus propias palabras, el hecho de que cuatro de ellos sigan en prisión «es una mala noticia porque no produce el resultado que muchos habían deseado». Iceta ha dicho, no obstante, que se alegra de que el resto de encarcelados (6 exconsellers) hayan quedado en libertad bajo fianza: «Pero se debería haber extendido al conjunto de consellers y también a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart», ha apuntado. También se ha referido a la estancia de Carles Puigdemont en Bélgica, señalando que es partidario de que «la gente se haga responsable de sus actos y dé la cara: es una situación absolutamente anómala que está en sus manos corregir».

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, por su parte, ha manifestado su respeto a la decisión del juez del Supremo, un respeto que desde su partido se mantendría, según ha señalado, si el juez hubiera adoptado decisiones diferentes. La candidata a presidir la Generalitat no ha valorado qué influencia podrá tener esta decisión en los comicios al Parlamento del 21 de dicidembre y ha subrayado que Ciudadanos piensa más en lo que van a hacer ellos, en cómo van a explicarle a los catalanes el proyecto que proponen para esa comunidad. «Si dejamos de pensar en lo que va a hacer Junqueras y pensamos en lo que vamos a hacer nosotros, ganamos», ha opinado antes de conocer la decisión judicial. En su opinión, parte del electorado independentista «se ha desmovilizado» después de que se les prometiera «la Arcadia feliz», se les prometiera el reconocimiento internacional de la independencia y que no se iban a ir las empresas.

Además, el presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha afirmado que la decisión del Supremo demuestra que la Constitución «no es un chicle que se estira hasta permitir la independencia». Desde Twitter, Albiol se ha referido así a la declaración de Junqueras ante el juez, en la que afirmó que la Constitución era «flexible» hasta permitir alcanzar la plena soberanía de Cataluña.