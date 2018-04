Habla el hijo de la última víctima de ETA: «Mi padre no fue un 'daño colateral'»

«Yo no perdono». El último huérfano causado por ETA no acepta sus condolencias. Las considera tardías e insinceras. Floryan Nérin (París, 1991) se quedó sin padre a los 18 años el 16 de marzo de 2010. El brigadier jefe Jean-Serge Nérin, nacido en la Guayana francesa, murió tiroteado por un comando que acababa de atracar un concesionario de coches en un pueblo al sur de París.

El primer policía francés asesinado por ETA cierra la lista de víctimas mortales de una organización a punto de oficializar esta semana su desaparición definitiva. Único chico de cuatro hermanos, este ingeniero electrónico de 26 años desea el cumplimiento íntegro de la condena a cadena perpetua revisable impuesta a Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe 'Ata' como coautor material del crimen.

- ¿Acepta el perdón pedido por ETA a las víctimas ajenas a lo que considera el conflicto vasco?

- No, no lo acepto. Porque una parte de nosotros se ha ido con nuestro padre. Intentamos sobrevivir pero es muy duro soportar ese peso todos los días y no es fácil sostenerse. Llega muy tarde. No es como si alguien se muere. Es un asesinato. No lo aceptamos.

- En la lógica de ETA su padre es un 'daño colateral'. ¿Entiende esa diferencia entre víctimas que la banda estableció en su último comunicado?

- En absoluto. Quitar la vida a alguien no es un 'daño colateral'. Detrás de una vida hay personas. Mi padre era muy querido y apreciado como policía y como persona por sus jefes, colegas, amigos y familia. Una vida no es un 'daño colateral' y cuando se pierde es irreversible. No entiendo esas palabras.

- En el juicio en apelación, sin 'Ata' en el banquillo, los acusados expresaron condolencias a su familia. ¿Qué piensa de ese gesto inédito?

- Inédito ciertamente, pero incomprensible. Porque durante el juicio no daban la impresión de querer disculparse. Ese perdón, por inédito que fuera, no cambia nada. El daño está hecho y tratamos de vivir con ello todos los días. Para nosotros ese perdón no vale nada.

«Llega muy tarde. No es como si alguien se muere. Es un asesinato. No lo aceptamos» El «perdón» de ETA

Paraje aislado. El tiroteo se produjo en un camino rural. Los etarras, se calcula que fueron más de media docena, huyeron en varios vehículosy campo a través. / afp

- ¿Le parece sincero?

- No me parece sincero. En el primer juicio no había habido ni una pizca de pedir perdón en su forma de actuar, en sus ojos. Lo mismo pasó en el juicio en apelación. Que sea sincero o no, no cambia nada.

- ¿Le resultó oportunista?

- Nos pareció raro que llegara el último día. Leer un comunicado de repente en el turno de palabra final nos extrañó.

- En una carta dirigida al tribunal escribió que los acusados jamás comprenderán lo que es amar. ¿Lo mantiene?

- Sí. Cuando se quita la vida a cientos de inocentes no se entiende la palabra 'amar'. No puedo imaginar que, si se comprende la palabra 'amar', se pueda actuar con sangre fría por una causa de la que estamos tan lejos. Cuando se han cometido actos hay que pagar.

«Me vale con que cumplan sus penas, sin favores. Me da igual si en París o en la Rusia profunda» Posible acercamiento

Versión falsa

- ¿Pide justicia?

- Eso es, la prisión. La sentencia dictada nos parece muy bien a nuestra familia.

- ¿Le tranquiliza la anunciada desaparición de ETA ?

- Me tranquiliza porque, si es sincera, permitirá a otras familias no sufrir y que no haya más asesinatos y atentados. Deseo que todo el mundo sea feliz.

- ETA responsabilizó del tiroteo a los policías por haber abierto fuego en primer lugar. ¿Es una herida adicional?

- No ocurrió de esa manera. Los policías no dispararon primero. De todas formas el daño está hecho y es inútil volver sobre aquello. Lo que dicen no me interesa.

- En el juicio de 2015 los acusados boicotearon a menudo las audiencias y no se levantaban ante el tribunal. ¿Qué le pareció?

- Para mí esa actitud no prueba que pidan perdón. Que se pongan de pie o no es el último de mis problemas. Dudo de su sinceridad.

«Una parte de nosotros se ha ido con nuestro padre; intentamos sobrevivir, pero resulta muy duro» Vacío

- Las armas del crimen no han aparecido y el coautor de los disparos mortales no ha sido identificado. ¿ETA tiene un deber de verdad con usted?

- Es un deber con la justicia decir quién disparó. Para nuestra familia saber si fue uno u otro no cambia nada. Nos da igual conocer quién fue, pero para la justicia estaría bien saberlo.

- Karrera Sarobe, coautor del crimen, ha tenido una hija en la cárcel. ¿Qué le parece?

- Sin comentarios.

-¿Exige ser oído sobre los beneficios penitenciarios?

- Mi opinión, que no cambiará, es que cumpla entera su pena.

- Cadena perpetua.

- Exactamente. Para mí cada muerte premeditada debe acarrear perpetuidad. Es todo.

«Doy las gracias a todas las personas que nos han apoyado en España, Francia y País Vasco» Solidaridad

- Los miembros del comando implicado en el tiroteo Joseba Fernández Aspurz, Arkaitz Agirregabiria del Barrio y Josu Urbieta Alkorta han sido acercados estas últimas semanas a cárceles próximas al País Vasco. ¿Aprueba estas decisiones de su Gobierno?

- A mí me basta con que cumplan sus penas, sin ningún favor. Me da igual si están en París o en la Rusia profunda. Supongo que los acercan para que sus familias puedan verlos. Me da lo mismo. Quiero que sigan en la cárcel para que no hagan daño a otras familias. No me importa en qué ciudad.

Última víctima mortal. Nérin tenía 53 años cuando fue asesinado. Le quedaban dos para jubilarse. Recibió un disparo en el tórax y falleció una hora después. / AFP

Sinceridad

- ¿Se lo han consultado?

- Personalmente, no. No me corresponde decidir a mí si tienen que estar encerrados en París o en el País Vasco.

- A las asociaciones de víctimas españolas el Ministerio de Justicia francés les ha informado en persona.

- A mí no.

- ¿Se ha reunido con otras víctimas?

- En Granada, en noviembre de 2012, asistí a una ceremonia con muchas víctimas de ETA. Fue muy doloroso para todos nosotros. Volvieron muchos recuerdos. Compartimos las mismas penas, dolores y sufrimientos.

- ¿Y las autoridades?

- Agradezco al Gobierno de España la atención brindada a mi padre, la simpatía mostrada en la época de Zapatero. Doy las gracias a todas las personas que nos han apoyado en España, Francia y el País Vasco. Nos emocionó el homenaje en el Parlamento vasco.

- ¿Conoce el País Vasco?

- No, jamás he ido ni al lado español ni al francés. Soy un gran viajero y voy a todas partes. No tengo prejuicios y si un día tengo la oportunidad lo visitaré.

- ¿Se ha interesado por la problemática vasca?

- No. No me interesa en absoluto. Lo que me interesaba era mi padre. Sea cual sea la problemática, no justifica nada. Es todo lo que tengo que decir sobre eso.

- Si ETA se acaba de verdad…

- Si es sincero, lo positivo es que no harán sufrir a nadie. Que no habrá más familias destrozadas a causa de un asesinato o de un atentado.

- Su padre ha sido la última víctima mortal.

- Que sea la última, la primera o la 50ª no cambia nada. Evidentemente, habría preferido que depusieran las armas mucho antes. Mejor que no las hubieran cogido y que todo pasara pacíficamente. Yo soy anti-armas y anti-violencia.

«Mi madre volvió a Guayana donde está enterrado para estar a su lado»

- Hábleme de su padre.

- Era alguien excepcional. Con algunos delincuentes trataba de comprender su situación e intentaba ponerlos en el buen camino para reinsertarse. No estaba inclinado directamente al castigo, tampoco con los hijos cuando hacíamos trastadas de pequeños. Dudó en ser cartero y eligió la Policía por la dimensión de ayudar a la gente.

- ¿Le echa de menos?

- Evidentemente. Sigo necesitando sus consejos y su presencia. Sobre todo le echa en falta mi madre. Para ella resulta muy duro. Ha vuelto a Guayana donde está enterrado para estar a su lado. Todos los días va al cementerio.

- ¿Se acuerda de aquel 16 de marzo de 2010?

- Me acuerdo muy bien. Tenía clase en París y mi padre trabajaba por la tarde. Cuando nos despedimos le dije que no volviera tarde porque había partido de Champions. Jugaba el Inter. Era un enamorado del fútbol y me transmitió ese amor. Amor que he perdido. Desde su desaparición no veo los partidos como antes. Ya no me gusta tanto el fútbol.

- ¿Veían los partidos juntos?

- Siempre que podíamos. Sus equipos favoritos eran el Olympique de Marsella y, sobre todo, el Arsenal. Era un enamorado del juego bonito. Su sueño hubiese sido ir al Emirates Stadium. Conmigo. Me habría gustado hacerle ese regalo por su cumpleaños.

- ¿Qué consecuencias ha tenido el drama en su familia?

- La tragedia nos ha encogido el corazón. Cuando pienso que mi sobrina no conocerá a su abuelo, no tengo palabras para definir mis sentimientos. Nuestra vida se ha vuelto mucho más complicada. A mí me faltan los consejos paternos para avanzar en la vida.

- Nunca imaginaría verse salpicado por el 'conflicto vasco'.

- Fue inesperado. Mi padre se fue al trabajo y pensé que sería una jornada normal. Un asesinato nunca te lo esperas. Te sorprende a la fuerza encontrar a ETA al lado de Melun. Te preguntas qué hacía allí.