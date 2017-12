Guía para sobrevivir a un atentado yihadista 01:18 Interior presenta un decálogo de recomendaciones sobre cómo actuar ante un ataque terrorista LORENA GIL Lunes, 18 diciembre 2017, 21:44

Apagar el móvil, no detenerse ni fingir haber sido abatido. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, acompañado del policía nacional Saúl Craviotto y del teniente coronel de la Guardia Civil Francisco José Vázquez, ha presentado esta mañana un decálogo de consejos en materia de autoprotección ante eventuales ataques terroristas. Bajo el hashtag #QuéHacerEnUnAtentado, esta campaña informativa difundirá en redes sociales pautas de actuación que lo que pretenden es trasladar al conjunto de la ciudadanía, mediante un vídeo animado, un conjunto de recomendaciones de seguridad ante situaciones de peligro. Uno de principales ejes de actuación de Interior ha sido reforzar la seguridad frente a las amenazas derivadas de ataques yihadistas, especialmente tras los atentados de Barcelona y Cambrils del pasado 17 de agosto.

Desde el Ministerio se ha elaborado una guía de actuación en caso de ataque terrorista. En los centros de trabajo, en lugares que se frecuenten con asiduidad o en lugares de afluencia masiva (estadios, cines, discotecas, centros comerciales, etc..) se recomienda al ciudadano que conozca la ubicación de las salidas de emergencia o vías de evacuación, y se le pide que en caso de localizar un objeto sospechoso evite manipularlo y alerte inmediatamente al personal de seguridad o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El vídeo que se difundirá por internet establece una serie de pautas. Así, se aconseja alejarse del foco de peligro siempre y cuando la ruta de escape sea segura, y aunque sea difícil, actuar con calma.

No fingir ser abatido y 'AlertCops'

Quienes se vean involucradas en un atentado no deberán detenerse a recoger pertenencias u objetos, ni tirarse al suelo fingiendo haber sido abatido. Deben procurar alertar a otras personas para tratar de impedir que se aproximen y seguir todas las instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o personal de seguridad si lo hubiera. Tanto si se encuentra en la vía pública como en un edificio, Interior recomienda ocultarse tras algún muro u obstáculo suficientemente resistente, si no puede huir. Cerrar la puerta reforzándola con muebles o enseres y después, alejarse. Silenciar el teléfono móvil para no revelar su presencia.

En cuanto sea posible, avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, informando de todos los detalles que recuerde. La aplicación gratuita para teléfonos móviles 'AlertCops' permite enviar una alerta con la posición geográfica a los cuerpos policiales más cercanos, así como mantener una conversación por teléfono o un chat y colaborar con los servicios policiales.