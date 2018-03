nada es gratis Lo importante es aumentar primero la tarta para luego repartirla con justicia EFE IGNACIO MARCO-GARDOQUI Domingo, 25 marzo 2018, 00:30

El colectivo de los pensionistas forma un grupo de personas tan numeroso y con tanta capacidad de influencia en la política que no solo ha ocupado las calles de las ciudades de manera masiva, sino que ha obligado a reposicionarse a todos los partidos políticos. El PP tiene una posición difícil. Por un lado es el receptor de la mayoría de los votos del colectivo y, por el otro, es el partido que gobierna y por lo tanto el destinatario de su ira y el que tiene capacidad de modular las propuestas dando más o menos dinero a sus demandas. Al resto, sobre todo a la izquierda, les basta con animar el cotarro, anatemizar al Gobierno y dar rienda suelta a su imaginación con unas exigencias que ellos no tienen que preocuparse por llevar a la práctica.

Las reacciones han sido tan generales que se han visto concernidas por ellas hasta algunos catedráticos de Derecho Constitucional. Según ellos, este asunto no tiene dudas. Como la Constitución establece el derecho a unas pensiones dignas, pues ya está: ¡que se concedan! Lo bueno de ser catedrático de Derecho Constitucional es que tu labor acaba diciendo a los demás -básicamente al Gobierno- lo que debe de hacer, lo cual no dejade ser una postura cómoda que comparten con nosotros, los comentaristas.

Pero luego hay que ir a las realidades. ¿Son bajas las pensiones en España? Pues para contestar a esa pregunta hay que definir varias cosas. ¿Bajas en valor absoluto o bajas en comparación con nuestro nivel de renta o con las habituales en nuestro entorno, para economías similares? Porque, guste o no -por ejemplo el filósofo Gamoneda abominaba el pasado martes en estas mismas páginas de la dictadura de la economía, lástima que sin dar una alternativa real al modelo-, lo cierto es que las pensiones absorben ya el 40% del gasto público. ¿Es mucho o es poco? Lo que usted diga.

Supongamos que me dice que es poco y que hay que dar más. Correcto. Pero ahora tiene que contestarme a otra pregunta. ¿Sacamos el dinero de otras ayudas sociales que quedarían reducidas o aumentamos el déficit público? Lo primero enfrenta a los pensionistas con otros colectivos, como el de los parados, los enfermos, los estudiantes, etc. Lo segundo les enfrenta con sus propios hijos, que deberán pagar la deuda que necesitamos suscribir para sostener el déficit.

Tranquilo, no me olvido. Ya sé que a algunos, como a Pedro Sánchez y a tantos otros, se les ha ocurrido otra forma ingeniosa de acarrear dinero hacia las pensiones que consiste en subir impuestos a la banca o a los ricos. Eso está muy bien y concitará el apoyo unánime y entusiasta, en especial de todos aquellos que no tengan que pagarlos. Pero es posible que suscite también el desagrado de los que deban pagarlos y puede que estos traten también de ejercitar su ingenio para evitarlos, lo que nos llevaría a una situación incómoda y perjudicial si es que lo consiguen por medios lícitos, como es el de dejar de ser productivo o trasladarse a otros entornos.

Porque aquí olvidamos una verdad aritmética. No hay ningún servicio público ni ninguna asistencia social que sea gratis. Una cosa es que no se cobre cuando se presta y otra, muy diferente, es que haya que pagar a los médicos que cuidan de nuestra salud y las medicinas que nos recetan; a los maestros y a los profesores que enseñan a nuestros hijos; a los policías que vigilan nuestra seguridad y así hasta el infinito de los presupuestos. Cuando el Estado, en sus diferentes escalones, le da a usted un servicio o un producto sin obligarle a pagar lo que cuesta, es porque antes se lo ha cobrado a otro.

El Estado sólo dispone del dinero que ha ‘arrebatado’ a los ciudadanos. Solo distribuye la riqueza que ha sido creada. De ahí que todo se convierta en un tira y afloja entre unos que aportan -más o menos- y otros que reciben -más o menos-, en eso tan complicado y noble que llamamos solidaridad social.

Entonces, ¿ha llegado el momento de incrementar la solidaridad social y subir más la presión fiscal? Antes de contestar afirmativamente, a mí me gustaría asegurarme previamente que el Estado no despilfarra recursos en duplicidades y gastos inútiles. Me gustaría asegurarme de que todo el dinero que nos ‘quita’ se utiliza con sobriedad y eficacia. Y, en el colmo de la felicidad, me gustaría estar seguro de que el dinero recaudado va dirigido primero a aumentar el tamaño de la tarta y, cuando eso se consiga, a su reparto equitativo y justo.