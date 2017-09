El Gobierno vasco exige a Rajoy 37 transferencias y le acusa de «ningunear» a Euskadi Josu Erkoreka. Le reprocha que quiera convertir al País Vasco en una «comunidad autónoma más obviando su singularidad» DAVID GUADILLA Vitoria Viernes, 22 septiembre 2017, 12:25

El Gobierno vasco ha endurecido su discurso reivindicativo contra el Ejecutivo central en plena tormenta catalana, y le ha acusado de tener una «deuda histórica» con Euskadi, de «ningunear su singularidad histórico política» y de querer convertirla en una «comunidad autónoma más», al tiempo que le ha reclamado las 37 competencias pendientes de transferir.

La sintonía que durante meses se había establecido entre las dos administraciones y que había permitido firmar diversos acuerdos presupuestarios y de transferencias parece haber quedado contaminada por la crisis catalana. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha presentado los dos informes que ha remitido a la ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco. Los textos, básicamente, recogen las transferencias pendientes de llegar a Euskadi y que ya estaban fijadas en el denominado 'informe Zubia' elaborado en la década de los noventa. A ese catálogo se han añadido algunas cuestiones que, según el Gobierno vasco, deben ser traspasadas.

Dura negociación

El documento también ha sido remitido a la Vicepresidencia del Ejecutivo central de cara a la negociación que se pueda abrir en los próximos meses. Y en función de lo que ha insinuado esta mañana Erkoreka, se prevé dura. Porque el portavoz del Gobierno vasco ha elevado al tono para denunciar que lo que el gabinete de Mariano Rajoy pretende es una «mera descentralización administrativa» para convertir a Euskadi en un mero «agente auxiliar del poder central».

Erkoreka ha acusado a Madrid de incumplir la ley por no haber traspasado todas las competencias, de utilizar de forma «abusiva las medidas unilaterales» y ha destacado, sobre todo, dos transferencias: el sistema penitenciario y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Sobre las cárceles, Erkoreka ha dicho que tras el cese del terrorismo por parte de ETA, «carece de sentido» que la competencia no llegue a Euskadi. Sobre la Seguridad Social ha aclarado que no se debe confundir «la caja única con la unidad de caja». A preguntas de los periodistas, ha admitido que «el panorama está complicado» para que los nacionalistas apoyen los Presupuestos de Mariano Rajoy, pero ha insistido en que esa es una cuestión que deben tratar los partidos. Erkoreka ha insistido en la necesidad de buscar salidas «dialogadas».