El Gobierno vasco no ha decidido si mandará representantes a Cataluña el 1-O EFE «De momento no hay ninguna previsión, pero aún hay tiempo», ha asegurado esta mañana el portavoz del Ejecutivo autonómico Josu Erkoreka OCTAVIO IGEA Martes, 26 septiembre 2017, 14:03

El Gobierno vasco no ha decidido aún si enviará representación oficial a Cataluña el próximo 1-O para seguir ‘in situ’ lo que acontezca en torno al referéndum independentista convocado por la Generalitat y que rechaza el Gobierno central. «De momento no hay ninguna previsión, pero aún hay tiempo», ha asegurado esta mañana el portavoz del Ejecutivo autonómico Josu Erkoreka en su comparecencia ante los medios de cada martes.

A expensas de la decisión que se tome, Erkoreka ha vuelto a mostrar hoy respeto institucional por el 'procés' catalán y ha querido salir al paso de las críticas y la llamada a la «moderación» del presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, reiterando la tesis que defiende el lehendakari en torno a la necesidad de abrir un diálogo entre la Generalitat y el Estado para cerrar la crisis. «Se debe hacer una reflexión constructiva para dar respuesta a un problema político de fondo» y a un modelo autonómico «superado y que debe reformularse».

Pese a hacer un llamamiento conciliador e insistir en la necesidad de que «todas las partes» comiencen una interlocución cuanto antes para encauzar la consulta soberanista, Erkoreka ha sido más tajante en torno a la organización territorial española, que ya rechazó Urkullu la pasada semana en el pleno de política general. El portavoz vasco ha culpabilizado hoy directamente al Gabinete Rajoy de la falta de actualización. «El PP tiene un problema porque no acepta la plurinacionalidad, y mientras no lo haga no solucionará los problemas políticos», ha dicho en alusión a Cataluña.

Pese a que fuentes del Gobierno vasco han reiterado hoy que los lazos con la Administración central no van a cortarse pase lo que pase el 1-O, Erkoreka ha dejado entrever que el Gabinete Urkullu empieza a prepararse para un posible enfriamiento de sus relaciones con Madrid. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, advirtió ayer al Ejecutivo central que no negociará su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 si «se excede» en Cataluña, a lo que Erkoreka ha añadido hoy que prorrogar las Cuentas de 2017 es, para Lakua, un escenario factible y no tan dañino pese a las inversiones apalabradas para el próximo curso -las más multimillonarias están relacionadas con el TAV-. «La prórroga permitiría dar respaldo a compromisos ya adquiridos», ha sugerido el portavoz vasco.