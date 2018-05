El Gobierno vasco admite que será «más complicado» reeditar los pactos con el PP Alfonso Alonso accede al Parlamento vasco acompañado de Antón Damborenea. / BLANCA CASTILLO Alonso reunirá la próxima semana a la dirección regional para «analizar» el nuevo escenario pero los populares ya avisan de que «habrá consecuencias» KOLDO DOMÍNGUEZ Viernes, 1 junio 2018, 02:11

Alfonso Alonso ya lo advirtió el miércoles. Un apoyo del PNV a la moción de censura «pondría en riesgo la estabilidad política en Euskadi». Ese escenario será hoy ya una realidad y, a tenor de las palabras del presidente de los populares vacos, afectará de lleno al panorama político de Euskadi, que podría ver cómo los actuales equilibrios de poder y los pactos entre PNV-PSE y PP cambian a raíz de la investidura de Pedro Sánchez. «Los nacionalistas sabrán lo que han hecho, pero evidentemente habrá consecuencias. Y ellos lo sabían», aseguraron fuentes del PP vasco.

La consigna ayer tarde entre los populares vascos era guardar silencio, esperar acontecimientos y actuar con «serenidad» y sin «precipitarse. Pero el malestar era más que evidente. El partido no marcará una posición política hasta la próxima semana, cuando Alonso reúna a la dirección regional para analizar el nuevo panorama político. «Esto altera las buenas relaciones que teníamos hasta ahora, aunque no hay nada decidido. Habrá que ver», valoró un alto cargo popular. Nadie en la formación se atrevió a asegurar que ya no se reeditarán los acuerdos con el PNV, pero dejaron claro que su decisión de ayer «los dificultará al extremo».

Los populares también valorarán de cara al futuro el comportamiento del PNV y de los socialistas –incluido Pedro Sánchez– en temas espinosos como la reforma del Estatuto de Gernika o el acercamiento de presos de ETA. «Eso no preocupa mucho», apuntaron.

La actual legislatura vasca ha avanzado hasta ahora casi como un ejemplo canónico de colaboración entre tres partidos: PNVy PSE desde el Gobierno, y el PP ofreciendo apoyos puntuales. Este entendimiento se había traducido en dos acuerdos presupuestarios –2017 y 2018–, un gran pacto fiscal –noviembre de 2017– y, sobre todo, en una estabilidad institucional envidiada en toda España.

Garantizar esa «estabilidad», favorecer el crecimiento económico y evitar el acercamiento del PNV a EH Bildu fueron los argumentos oficiales del PP vasco para justificar esos acuerdos. Aunque de puertas para dentro también se reconocía la necesidad de respaldar a Urkullu en Euskadi para 'engrasar' los apoyos de los jeltzales a Mariano Rajoy.

Tener influencia

En el Gobierno vasco asumían ayer que la decisión del PNV de dejar caer a Rajoy supondrá un antes y un después en sus relaciones con el PP vasco. «No hacía falta que Alonso amenazara, ya sabíamos las consecuencias que esta decisión iba a tener. Y entre ellas claro que está que será mucho más complicado volver a pactar», reconocieron fuentes del Gobierno vaco. «Pero aún con ese riesgo, a la hora de tomar la decisión en el PNV han primado otras consideraciones», añadieron.

En el Ejecutivo autónomo entienden el «enfado» del PP y que todas las fuerzas políticas vascas tendrán que «reposicionarse» tras los movimientos de estos días. Y si los populares finalmente descartan volver a negociar, estarán obligados a buscar nuevos socios entre Elkarrekin Podemos y EH Bildu. Incluso admiten que para la oposición podría ser «goloso» dejarles en minoría en el Parlamento vasco para demostrar su debilidad.

En el seno del PSE, no obstante, se restaba ayer trascendencia a las consecuencias que en Euskadi podrá tener la moción de censura. Apelaban a la «responsabilidad» del PP y a los argumentos esgrimidos en anteriores acuerdos. «Si antes pactar era bueno para la estabilidad y el empleo, ahora lo seguirá siendo», apuntaron fuentes socialistas. Y además indicaron que los populares tendrán que «pensar si quieren ser útiles y tener algo de influencia». «Estando fuera del Gobierno central, igual es peor para ellos pasar a ser insignificantes aquí», reflexionaron.