El Gobierno comunica a la Iglesia y a la familia que exhumará los restos de Franco

El Gobierno socialista ultima los preparativos para exhumar a Francisco Franco. Según confirmó ayer la vicepresidenta, Carmen Calvo, el Ejecutivo central ya se ha puesto en contacto con la Iglesia y con la familia del dictador para comunicarles su decisión de trasladar los restos del general fuera del Valle de los Caídos.

En lo que se refiere a la Iglesia, su permiso es imprescindible para que los operarios puedan acceder a la basílica del mausoleo, donde se encuentra la tumba. Las reticencias iniciales que el prior benedictino del Valle de los Caídos puso a la exhumación de dos fusilados republicanos no se repetirán en el caso de Franco. Desde el Arzobispado de Madrid ya se había adelantado que no se pondrán obstáculos a la exhumación. Ayer lo corroboró el portavoz de la Conferencia Episcopal. «La decisión que origina la presencia de los difuntos en el Valle de los Caídos no nace de ella (la Iglesia) ni le corresponde a ella su permanencia o no. Es otro ámbito, el político o familiar el que ha de decidir», señaló José María Gil Tamayo.

Quienes no se pueden oponer a la decisión del Gobierno son los descendientes del dictador. No obstante, el Ejecutivo se ha puesto en contacto con los Franco para entregarles los restos una vez se extraigan de la tumba. Será suya la decisión sobre el lugar en el que se les vuelve a dar sepultura. Una de las posibilidades que se baraja es el panteón familiar del cementerio de Mingorrubio, situado junto a El Pardo. Allí es donde el dictador quería haber sido enterrado y donde yace, además, su esposa, Carmen Polo.

El Gobierno aún estudia la forma legal con la que se procederá a trasladar al dictador. La vicepresidenta recordó ayer en TVE que existe un procedimiento para este tipo de acciones que no se pueden saltar, si bien se da por sentado que no es necesaria una resolución judicial. Una vía es recurrir a una orden del Ministerio de la Presidencia, departamento del que depende Patrimonio Nacional.

En cualquier caso, Calvo confirmó lo dicho el miércoles por Pedro Sánchez y señaló que el traslado de los restos se llevará a cabo de inmediato. «Nos interesa hacerlo a la mayor brevedad posible, conviene no dar más vueltas y hacerlo de la manera más impecable y convertir así el Valle de los Caídos en un lugar de memoria común en el que encontremos el cierre de muchas heridas», afirmó la 'número dos' del Ejecutivo. Que el traslado es cuestión de días lo demuestra la decisión de Interior de reforzar los efectivos de la Guardia Civil en la zona de San Lorenzo de Escorial, donde se levanta el mausoleo franquista.