Lanzarote-Bilbao, por 18 euros: el Gobierno recorta a la mitad el precio de los vuelos a los canarios para desplazarse a la Península El acuerdo, con el que Mariano Rajoy espera recabar el apoyo de Nueva Canaria y sacar adelante los presupuestos, eleva del 50 al 75% la bonificación aplicable a los residentes M. J. TOMÉ Miércoles, 16 mayo 2018, 16:02

El Gobierno central acaba de cerrar un acuerdo que pemitirá volar entre Canarias y la Península a precio de chollo, en cualquier época del año y para siempre. ¿Un sueño, no? Sí, pero no corra a preparar las maletas: la pega es que la 'oferta' solo podrá ser disfrutada por los residentes en las islas afortunadas (nunca mejor dicho para los viajeros). La medida, que acaba de ser pactada por Nueva Canarias (NC) con el Ejecutivo, reducirá a la mitad el coste actual del billete de avión y de barco a cualquier aeropuerto continental de Aena, una ventaja que además no tiene fecha de caducidad. A cambio, Mariano Rajoy confía en que este partido le ceda el último voto que le hace falta para sacar adelante los Presupuestos para 2018, el número 176.

La medida eleva del 50% al 75% la bonificación vigente a día de hoy para los canarios, la misma de la que disfrutan desde el pasado verano para desplazarse entre las diferentes islas. Son medidas para fomentar la cohesión y evitar el desarraigo de los isleños con sus compatriotas peninsulares, facilitando el contacto físico al reducir las 'barreras' económicas.

Como no podía ser de otra forma, el anuncio ha sido muy bien recibido por los canarios. Veamos sus beneficios con un ejemplo práctico tomado hoy mismo en la web de 'Vueling'. Supongamos que queremos vlajar entre Lanzarote y Bilbao el próximo 6 de junio, día para el que la compañía ofrece una tarifa muy económica: el billete, cuyo precio estandar para un no residente es de 65 euros, quedaría reducido para los empadronados en las islas en unos 36 euros. Con la nueva bonificación, el trayecto costaría poco más de 18 euros.

«Flecos por cerrar»

Este acuerdo se 'cocinó' en la reunión celebrada este lunes por el diputado en el Congreso y el coordinador del grupo parlamentario de NC, Pedro Quevedo y Fermín Delgado, con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal. El compromiso con La Moncloa incluye otras ventajas para el archipiélago: el Ejecutivo estatal acepta también que el pago del cien por cien del coste del transporte de mercancías entre islas, con la Península y la Unión Europea (UE) incluya el retorno vacío (con carácter retroactivo al 1 de enero de 2016). El transporte del plátano, además, disfrutará de una ayuda anual de 10 millones de euros en 2018, aplicable desde 2017, y con carácter indefinido.

Nueva Canarias calcula que estos acuerdos supondrán un ahorro para los ciudadanos y las empresas canarias de unos 400 millones de euros anuales. Este montante, al que habría que añadir el costo de su aplicación a Baleares, la gran beneficiaria colateral de esta medida, sería el precio del voto 176 para que Mariano Rajoy pueda aprobar sus Cuentas para 2018 aunque, según el diputado de NC, Pedro Quevedo, el sí aún no lo tiene porque faltarían «algunos flecos por cerrar».

El descuento en el precio de los viajes se incorporará al nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias en tramitación en el Congreso, como en su momento se acordó incorporar el 75% de bonificación interinsular. De este modo, los isleños se garantizan que los descuentos sean a perpetuidad, sin depender de la voluntad política del gobierno de turno. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia vigilará la evolución de los precios con el fin de evitar subidas indiscriminadas.

Los Presupuestos concluirán su paso por el Congreso el próximo 24 de mayo. Mariano Rajoy aspira a tener cerrados para entonces los respaldos de Ciudadanos, PNV, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Los mismos 176 votos que salvaron el proyecto prepuestario de 2017.