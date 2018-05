Un fusible para un incendio El Estado democrático tiene que desmontar la ilegalidad catalana Torra y Puigdemont. TONIA ETXARRI Lunes, 21 mayo 2018, 00:32

Un Gobierno integrado por un presidente xenófobo, con dos consejeros fugados de la Justicia española y otros dos en prisión provisional no es que sea poco serio; es una provocación. Concebido así por Carles Puigdemont como estrategia para tensionar aún más al Estado democrático cerrando cualquier salida al bloqueo diseñado por los propios independentistas. Una Generalitat activada con el mando a distancia del prófugo de Bruselas / Berlín no está concebida para gobernar sino para seguir desestabilizando los pilares del sistema. Sin otro proyecto que agudizar la polarización para acabar convocando nuevas elecciones. Sin otro objetivo que la destrucción, aunque se lleve por delante a la propia Cataluña. Parece un panorama apocalíptico. Pero es lo que persiguen los secesionistas a los que no les importa gobernar sino afianzarse en el poder; que son dos actitudes bien distintas. Tener a Torra al mando de la presidencia de la Generalitat, con su pensamiento racista y sus primeros movimientos para formar un gobierno inviable, es un síntoma de la decadencia gradual de Cataluña. Cuando se daba por hecho que el artículo 155 decaería automáticamente en cuanto hubiera un presidente efectivo y un gobierno nombrado para la ocasión, el perfil de algunos elegidos por Puigdemont confirma su estrategia de seguir provocando el enfrentamiento. Y demuestra tener muy poco respeto por la propia institución al dotarse de un equipo parcialmente imposibilitado para ejercer sus funciones.

En cualquier otro país democrático una situación similar habría escandalizado a la clase política y la habría hecho reaccionar con prontitud y sin fisuras. En España es diferente. Seguramente si un diputado de cualquier cámara autonómica hubiera escrito sobre los catalanes o los vascos las mismas brutalidades que las que escribió Quim Torra sobre los españoles, no habría durado ni una semana en su puesto. Habría tenido que dimitir. Pero la munición de los secesionistas catalanes se recibe con cierta pasividad -¿o será miedo?-. El caso es que resulta curiosa la benevolencia de algunos sectores políticos con los supremacistas catalanes. Torra es de extrema derecha. Racista. No es un insulto. Es una constatación de su pensamiento. Sus soflamas contra los ciudadanos catalanes que hablan castellano no las aguantaría ni Marine Le Pen, que apartó de sus filas a candidatos por haber difundido tuits xenófobos. Aquí es diferente. El Gobierno vasco perdona los deslices de Torra porque pidió perdón por sus escritos incendiarios. Y ya está. Tanto buscar desde la izquierda de este país a los ultras a la derecha del PP, porque en realidad no se manifiestan con el peso específico electoral de Alemania o Francia, Hungría o Polonia, y resulta que los teníamos en casa. En Cataluña, sin ir más lejos. Que quizás sean minoritarios, como asegura la alcaldesa de Barcelona Ada Colau para quitarle importancia, pero que de momento están al frente de una Generalitat que no acaba de arrancar.

Quim Torra es el fusible de Puigdemont. Lo marca a distancia. Y lo teledirige. Acaba de darse cuenta, porque así lo comunicó ayer el Gobierno de España, que no podrá gobernar de momento. El presidente Rajoy mantiene el artículo 155. Apoyado por Pedro Sánchez y Albert Rivera, conscientes de que el Estado tiene que apagar este incendio desmontando la ilegalidad. El nombramiento de cuatro consellers perseguidos por los tribunales por haber intentado dar un golpe a la Constitución ya es un hecho. Toda una declaración de intenciones. Más que palabras. Torra tendrá que estar sobre expuesto para seguir facilitando la conjura de los irresponsables. En este paréntesis de Generalitat en suspenso, tendrá que inmolarse por la independencia que pretende imponer excluyendo a más de la mitad de la población catalana. Después de tantas sobrecargas de alto voltaje, saltará el fusible para convocar nuevas elecciones. Puigdemont sigue calculando. No le está yendo mal en las encuestas. Tampoco en parte de la opinión internacional que, gracias a su activismo en contraste con la escasa presencia argumental del Gobierno, aún se pregunta por qué hay presos políticos en España y por qué no se puede votar en Cataluña. Hoy el PNV tendrá que definirse. Si la actual situación le impide aprobar los presupuestos del gobierno tendría que admitir que, por apoyar a los rupturistas catalanes, renuncia a defender no sólo las inversiones apalabradas para Euskadi sino la mejora de las pensiones.