Un final impuesto, más que deseado ETA siempre quiso cerrar su trayectoria con una negociación con los poderes del Estado porque cualquier otra cosa representaba el fracaso de su proyecto XABIER GURRUTXAGA Jueves, 19 abril 2018, 23:44

Hoy tenía pensado escribir sobre las graves incomodidades que le ha creado el ministro Cristóbal Montoro al juez instructor Pablo Llarena, al afirmar el primero que el Govern no utilizó dinero público para financiar el referéndum del 1-O, poniendo, queriendo o sin querer, patas arriba el procesamiento por el delito de malversación que instruye el magistrado. Dejaré para otra ocasión esta controversia, para centrar la reflexión de hoy en la información que conocíamos la noche del miércoles sobre el anuncio del fin definitivo de ETA.

Según las noticias difundidas, la banda hará pública su decisión el primer fin de semana de mayo y unos días antes, utilizando el formato similar al de la cumbre de Aiete, agentes sociales y personalidades internacionales concederán credibilidad plena a la 'buena nueva' que días más tarde dará a conocer la organización armada. Esta vez, a diferencia del acto celebrado en Bayona para respaldar el desarme, no tendrá carácter de movilización ni concentración ciudadana.

Con independencia del término que utilicen para referirse a la desaparición de ETA, toda la sociedad vasca les exige que la decisión sea clara, irreversible y sin condiciones sobre el fin de la violencia y de la organización que la ha practicado durante décadas. Si esta cuestión queda meridianamente clara el término utilizado se vuelve menos relevante y no debería ser motivo de 'casus belli'. El término «desmovilización» con desarme previo, nos lleva a una situación análoga a la que surge tras la disolución.

Dando por hecho que ETA anunciará su desaparición pasando el relevo de la lucha independentista a la izquierda abertzale, también podemos dar por hecho que en su declaración no habrá un juicio autocrítico de la propia existencia de ETA, que pueda significar un cuestionamiento, aunque sea mínimo, de la utilización de la violencia. La decisión de la disolución la explicarán como si fuera libre, voluntaria, hasta deseada y coherente en el contexto de un cambio sustancial operado en la situación política, producido gracias, entre otros agentes, a la intervención armada de ETA, que ha traído, por una parte, la acumulación de fuerzas en el bloque independentista y, por otra parte, por haber contribuido con su resistencia armada a la profundización de la crisis territorial en el Estado español; cambios que hacen que hoy la lucha armada y ETA ya no sean necesarias por haber cumplido satisfactoria y positivamente su función en la lucha de liberación nacional de Euskal Herria.

Sin embargo, todos sabemos que este modelo de cierre de la violencia y de la desaparición de la organización nunca fue contemplado por ETA, en ningún caso como deseado y siempre, en todo caso, como un desenlace a combatir, pues representaba el escenario donde se daba cuenta de la derrota de la violencia y del fracaso del proyecto de ETA.

El modelo de cierre deseado y pretendido por ETA siempre fue el basado en la negociación con los poderes del Estado, inicialmente con los militares. El modelo de cierre unilateral acordado en octubre de 2011 se basa en el desistimiento, habiendo creado durante estas décadas una inmensidad de problemas, sin conseguir nada de lo que se pretendía. Antaño fue tildado de liquidacionismo puro, propio de los traidores. No estamos ante una decisión libremente buscada y querida, pues en las circunstancias en las que encontraba en 2011, ETA no tenía más que dos opciones. El desistimiento o el suicidio llevándose consigo también a la izquierda abertzale sumisa. Afortunadamente se tomó la decisión que tenían que haber adoptado treinta años antes, pero que no lo hicieron porque convirtieron la violencia y a ETA en un fin en sí mismos.