El final de la escapada Si Puigdemont y sus acólitos cumplen esta vez su palabra, Cataluña tendrá un nuevo president la próxima semana ALBERTO AYALA Martes, 8 mayo 2018, 23:30

Andoni Ortuzar y sus más próximos en el EBB -que hace unos días decidieron pactar los Presupuestos con Rajoy sin aguardar al restablecimiento de la autonomía catalana, contra el criterio de Egibar-, están a punto de poder respirar aliviados. Si ese ególatra llamado Carles Puigdemont y sus acólitos cumplen, esta vez sí, su palabra, Cataluña podría tener president la próxima semana, según anunció ayer Elsa Artadi, la más estrecha colaboradora del político huido y uno de los candidatos al Palau.

Sería una excelente noticia a múltiples bandas. Como decía para el PNV, que no tendría que hacer nuevos equilibrios para explicar su apoyo final a las Cuentas a cambio de que todas las pensiones suban el IPC, para berrinche de neoliberales irredentos. Para Rajoy, que vería alejarse el fantasma de unas elecciones. Pero, sobre todo, para quien debiera ser una excelente noticia es para Cataluña y para los catalanes. Y escribo 'debiera' porque visto lo sucedido, lo último que se me ocurriría es dar algo por hecho en este asunto.

En democracia, los ciudadanos son libres de elegir a sus gobernantes, lo que no quiere decir que ni cualquier decisión ni cualquier elegido sean respetables. Los catalanes son dueños de mantener su apoyo a Puigdemont. Pero ello no obsta para que algunos no salgamos de nuestro asombro ante el egoísmo personalista del expresident, empeñado en mantener el pulso al Estado a cualquier precio. No digamos si se confirmaran los rumores que apuntan que designará un candidato títere que siga sus instrucciones desde la Generalitat y convoque nuevas elecciones cuando el Supremo vaya a juzgar a los líderes soberanistas.

La fortaleza del independentismo, que cuenta con el apoyo de unos dos millones de catalanes, es tan obvia como el nulo sentido del ridículo de algunos de sus líderes y la cruenta batalla por el poder que libran.

Puigdemont y los suyos buscan hacerse con el control político del soberanismo desde el radicalismo más descarnado. ERC, curiosamente el partido desde el que personajes como Marta Rovira o Gabriel Rufián más empujaron al expresident a ir a una DUI (Declaración Unilateral de Independencia) en vez de evitar el choque de trenes con unas elecciones anticipadas, ha virado en cambio hacia el posibilismo.

El Gobierno Rajoy impugnará hoy ante el Constitucional la reforma de ley catalana de Presidencia aprobada por los soberanistas para que el Parlament pudiera reelegir a Puigdemont sin su presencia. ¡Toma frivolidad!

Cegada esta vía, se espera que el político gerundense abra su cuaderno y desvele la identidad de su sucesor. Eso, claro, si la CUP y/o los dos diputados de ERC que militan en Demócrates (formación surgida de la desaparecida Unió Democrática) no lo impiden con sus votos y fuerzan otras elecciones. Veremos.