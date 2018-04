El final de la 'baraka' Euskadi no es para Albert Rivera más que una simple excusa con la que ganar votos en otros lares Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Parlamento. OLATZ BARRIUSO Martes, 10 abril 2018, 00:39

Recordará el lector que a José Luis Rodríguez Zapatero le acompañó siempre la leyenda de la 'baraka', esa especie de bendición cuasidivina, de suerte innata, que le hacía salir airoso incluso cuando venían peor dadas. Pero la 'baraka', como todo en la vida, se terminó allá por el 2010, ahogada por una crisis económica de proporciones desconocidas que se tragó todo a su paso, incluido el expresidente socialista, forzado a disolver las Cortes antes de tiempo y a renunciar a una posible reelección. Rajoy también ha arrastrado su propio mito, el del gallego tenaz e impasible capaz de lograr que los problemas se arreglen solos a fuerza de no ocuparse de ellos. Un aura que el propio presidente del Gobierno ha cultivado con sus caminatas a buen ritmo como metáfora de esa filosofía política. Pero la leyenda devora en ocasiones al personaje, incapaz ahora de destaparse como el superviviente que ha presumido de ser desde aquel famoso congreso de Valencia en el que sus enemigos afilaron los cuchillos, sin éxito.

La caída en desgracia de Cristina Cifuentes por el chusco asunto del máster y el inesperado mazazo de la Justicia alemana al andamiaje judicial construido por el magistrado Pablo Llarena contra los cabecillas del 'procés' han dado quién sabe si la puntilla definitiva a Rajoy, que esta vez está muy lejos de caer de pie. El golpe ha llegado precisamente cuando el PP pretendía darse un baño de masas y de moral para conjurar su caída libre en las encuestas. Y cuando aún confiaba, con una fe casi suicida, en atraer al PNV a su redil pese al embrollo catalán, aprobar unos Presupuestos plagados de guiños a pensionistas, funcionarios y a sus votantes en general y ganar así un tiempo precioso para, caminando a buen paso y mirando el frente, alcanzar al escapado Albert Rivera.

Pero el PNV ya cometió un error de cálculo al vincular su posición política al 155 -y, por lo tanto, al interés particular del secesionismo catalán- y no está dispuesto a volver a errar. Incluso aunque se obrase el milagro de que se pudiera investir un presidente viable en Cataluña, una opción más complicada cada día que pasa, teniendo en cuenta que los fieles a Puigdemont parecen haber optado por la repetición electoral, convencidos de que la internacionalización de su causa podría rentarles beneficios. En ese embarrado terreno de juego, el PNV observa con suma atención a un Rajoy desfondado, a lomos de una legislatura quién sabe si agonizante sin remedio. Y se ac uerda de la 'baraka' de Zapatero y de los jugosos acuerdos -transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social incluida- que se quedaron en papel mojado cuando, a pesar de haberle salvado 'in extremis', el leonés no tuvo más remedio que bajar los brazos.

No quiere ahora Sabin Etxea comprometer su crédito político en una operación que podría servir solo para insuflar un poco de aire a un cadáver político. Que le obligaría a retratarse en bloque con su némesis, un Rivera que directamente ha negado la piedra filosofal sobre la que se asienta buena parte de la doctrina jeltzale, la sacrosanta foralidad. La tentación de sacudirse la presión y cortar por lo sano será fuerte. Pero también la de dejar un resquicio abierto por si Rajoy, de alguna forma, hiciera honor a su fama de superviviente.